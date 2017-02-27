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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2024 14:59
Proofy написав: asti написав: ihorsic написав:
Доброго ранку. Дніпро вже по 42 продає.
Кропивницький по 42,02 бере...
Это по серому?
Это по-чёрному!
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asti
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:39
А тебе жаба давить?! Будуй і ти! Чи чого бідний, бо дурний! Йди на фронт, горе барига дрібний!
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Qwerty
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:49
sens написав: Qwerty написав: sens написав:
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
Вийде купити навіть по 45,10… Просто почекати треба було!
Дебіт по - простому це 9 разів заробити по 0.35 грн і 1 раз не вгадати і програти 0,35грн ,це теж саме що заробити 8 разів по 0.35 грн.
Рахувати далі будете ?[/quote]
Ага! Вже по 44,20, а не по 47. І з гривнями ніхто не застряг!
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Qwerty
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Додано: Чет 28 лис, 2024 19:58
зважаючи на велику вірогідність ядерки, долари варто зараз купувати?
короче, як зберегти гривні, щоб не знецінилися
у щось дуже високоліквідне
вчора за парєбріком віщали, що Туреччину заполонили фальшиві долари сіро - зелені які, і що банки перестали взагалі приймати такі долари зразка 2006 року
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Yuri_61
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Додано: Чет 28 лис, 2024 20:33
Дюрі-бачі написав:
В мене одне питання: чому НБУ досі не перейшов із Долара на Євро в резерві та визначенні курсу, як це робить Молдова?
гадаю тому, що переважна більшість зовнішньоекономічних операцій проходить в доларах...
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Додано: Чет 28 лис, 2024 20:39
Yuri_61 написав:
вчора
за парєбріком
віщали,
що Туреччину
заполонили фальшиві
долари сіро - зелені...
і що банки перестали
взагалі приймати
такі долари зразка 2006 року... ©
і банки перестали взагалі, і бутилки
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flysoulfly
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Додано: Чет 28 лис, 2024 20:51
flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
вчора
за парєбріком
віщали,
що Туреччину
заполонили фальшиві
долари сіро - зелені...
і що банки перестали
взагалі приймати
такі долари зразка 2006 року... ©
і банки перестали взагалі, і бутилки
у Вас хоку вийшло
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Yuri_61
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Додано: Чет 28 лис, 2024 20:53
Qwerty написав:
Вже по 44,20, а не по 47.
І з гривнями ніхто не застряг!
застряг!
...у ліфті
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Додано: Чет 28 лис, 2024 21:03
Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?
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asti
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Додано: Чет 28 лис, 2024 21:12
asti написав:
Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?
До 37.5 (а можливо і 37.2) . Але це (курс) «интересует только Хотаба», дивно що вже чомусь і вас. Іншим достатньо курАчки і вечірньої піци «пахавать».
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Hotab
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