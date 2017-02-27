перевірте: діє бездоганно: перевірте 2 варіанти:
1) купіть значну суму доларів і долар на наступний день почне падати і буде падати нижче й нижче.
2) не купуйте долари, і долар буде навіть хуткіше вверх піде і буде рости і рости.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 лис, 2024 22:14
перевірте: діє бездоганно: перевірте 2 варіанти:
1) купіть значну суму доларів і долар на наступний день почне падати і буде падати нижче й нижче.
2) не купуйте долари, і долар буде навіть хуткіше вверх піде і буде рости і рости.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 лис, 2024 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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