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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11705117061170711708
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:14

  asti написав:Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?

перевірте: діє бездоганно: перевірте 2 варіанти:
1) купіть значну суму доларів і долар на наступний день почне падати і буде падати нижче й нижче.
2) не купуйте долари, і долар буде навіть хуткіше вверх піде і буде рости і рости.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 28 лис, 2024 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 22:28

Qwerty

Василь-Рівне
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