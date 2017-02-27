|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:53
Миша-клиент написав: Дюрі-бачі написав:
В мене одне питання: чому НБУ досі не перейшов із Долара на Євро в резерві та визначенні курсу, як це робить Молдова?
думаю, из-за своих "шкурных интересов" ручного управления: надо - подопустили курс под продажу полученной ИЛИ из "закромов" валюты, надо - укрепили (под покупку валюты для какого-нить критического импорта)...
А чего именно бакс, НЕ евро?: - думаю, операций в баксах - больше, на большую сумму... ВЕРОЯТНО Штаты - основной кредитор...
тому що була "труба", а тепер хз чому
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37385
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1592 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:56
asti написав:
Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?
куди б він не йшов, а виходить на північ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37385
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1592 раз.
- Подякували: 2799 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:23
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4623
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1029 раз.
- Подякували: 1999 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34856
|37200745
|
|
|1999
|13335634
|
|
|7978
|23245911
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|