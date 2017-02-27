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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11705117061170711708
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:53

  Миша-клиент написав:
  Дюрі-бачі написав:В мене одне питання: чому НБУ досі не перейшов із Долара на Євро в резерві та визначенні курсу, як це робить Молдова?


думаю, из-за своих "шкурных интересов" ручного управления: надо - подопустили курс под продажу полученной ИЛИ из "закромов" валюты, надо - укрепили (под покупку валюты для какого-нить критического импорта)...

А чего именно бакс, НЕ евро?: - думаю, операций в баксах - больше, на большую сумму... ВЕРОЯТНО Штаты - основной кредитор...

тому що була "труба", а тепер хз чому
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:56

  asti написав:Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?

куди б він не йшов, а виходить на північ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Податки підвищать із 1 грудня — Гетманцев пояснив завчасну публікацію закону
Ірина_
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