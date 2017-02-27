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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:53
Миша-клиент написав: Дюрі-бачі написав:
В мене одне питання: чому НБУ досі не перейшов із Долара на Євро в резерві та визначенні курсу, як це робить Молдова?
думаю, из-за своих "шкурных интересов" ручного управления: надо - подопустили курс под продажу полученной ИЛИ из "закромов" валюты, надо - укрепили (под покупку валюты для какого-нить критического импорта)...
А чего именно бакс, НЕ евро?: - думаю, операций в баксах - больше, на большую сумму... ВЕРОЯТНО Штаты - основной кредитор...
тому що була "труба", а тепер хз чому
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flyman
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:56
asti написав:
Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?
куди б він не йшов, а виходить на північ
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flyman
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:23
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Ірина_
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:50
Чому відбуваються залякування стосовно покупки СКВ на кшалт наступних:
1) ФРС чи ким там (Конгресом, Сенатом) розлядається заборона ходіння 50 і 100 доларових купюр за межами США;
2) CBDC є загрозою існування звичайних доларів;
3) астронмічний держборг США - загроза світовій фінансовій системі і що рано чи пізно цей борг викличе грандіозну фінансову світову катастрофу;
4) розповсюдження інфрмації, що в Туреччині, найбільш лояльній до старих доларів, наразі жоден банк чи обмінка перестали приймати долари США окрім синіх, так як Туреччину заполонили величезна кількість фальшивих доларів старого зразка;
5) деякі автори приводять свої роздуми і навіть часові графіки про те, що світові валюти на протязі людської історії максимум 200 років існували, а потім обов"язково відбувалася їх зміна і що саме зараз людство стоїть на порозі зміни світової валюти (200 років долару США);
6) криптовалюта ось ось витіснить євро і долари з обігу.
7) Китай та Японія терміново скидують держоблігації США на сотні міліарди доларів.
8. У БРІКС ось ось домовляться про нову міжнародну валюту для розрахунків у світі на противагу євро і долару.
Чи варто вірити цій маячні?
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Yuri_61
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:06
flyman написав: asti написав:
Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?
куди б він не йшов, а виходить на північ
Это в общем, а конкретно декабря ожидается просадка под елку?
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:27
Yuri_61 написав:
Чому відбуваються залякування стосовно покупки СКВ на кшалт наступних:
1) ФРС чи ким там (Конгресом, Сенатом) розлядається заборона ходіння 50 і 100 доларових купюр за межами США;
2) CBDC є загрозою існування звичайних доларів;
3) астронмічний держборг США - загроза світовій фінансовій системі і що рано чи пізно цей борг викличе грандіозну фінансову світову катастрофу;
4) розповсюдження інфрмації, що в Туреччині, найбільш лояльній до старих доларів, наразі жоден банк чи обмінка перестали приймати долари США окрім синіх, так як Туреччину заполонили величезна кількість фальшивих доларів старого зразка;
5) деякі автори приводять свої роздуми і навіть часові графіки про те, що світові валюти на протязі людської історії максимум 200 років існували, а потім обов"язково відбувалася їх зміна і що саме зараз людство стоїть на порозі зміни світової валюти (200 років долару США);
6) криптовалюта ось ось витіснить євро і долари з обігу.
7) Китай та Японія терміново скидують держоблігації США на сотні міліарди доларів.
8. У БРІКС ось ось домовляться про нову міжнародну валюту для розрахунків у світі на противагу євро і долару.
Чи варто вірити цій маячні?
По 4му пункту поподробнее
6й можно засунуть известно куда
7й - Япония может уговорить Китай перейти н йену
Кто будет против убеждения - опыт уговоров у самураев есть и от него даже полковник Менгеле окуевал
8й - какой такой Брикс? После всех договорённостей они перейдут не на новую валюту обеспеченную слитками вольфрама, а на клиринг и расчёт расписками Попандопуло
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:27
Yuri_61 написав:
так що мені порадите?
Якщо Вам вже 60+, то пора вже по-трохи витрачати накопичене і насолоджуватись життям!
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