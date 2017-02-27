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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11705117061170711708
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:53

  Миша-клиент написав:
  Дюрі-бачі написав:В мене одне питання: чому НБУ досі не перейшов із Долара на Євро в резерві та визначенні курсу, як це робить Молдова?


думаю, из-за своих "шкурных интересов" ручного управления: надо - подопустили курс под продажу полученной ИЛИ из "закромов" валюты, надо - укрепили (под покупку валюты для какого-нить критического импорта)...

А чего именно бакс, НЕ евро?: - думаю, операций в баксах - больше, на большую сумму... ВЕРОЯТНО Штаты - основной кредитор...

тому що була "труба", а тепер хз чому
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 12:56

  asti написав:Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?

куди б він не йшов, а виходить на північ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 13:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 30 лис, 2024 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 15:06

  flyman написав:
  asti написав:Цікаво, куди піде курс із понеділка?!
Хто що думає?

куди б він не йшов, а виходить на північ
Это в общем, а конкретно декабря ожидается просадка под елку?
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 21:27

  Yuri_61 написав:Чому відбуваються залякування стосовно покупки СКВ на кшалт наступних:
1) ФРС чи ким там (Конгресом, Сенатом) розлядається заборона ходіння 50 і 100 доларових купюр за межами США;
2) CBDC є загрозою існування звичайних доларів;
3) астронмічний держборг США - загроза світовій фінансовій системі і що рано чи пізно цей борг викличе грандіозну фінансову світову катастрофу;
4) розповсюдження інфрмації, що в Туреччині, найбільш лояльній до старих доларів, наразі жоден банк чи обмінка перестали приймати долари США окрім синіх, так як Туреччину заполонили величезна кількість фальшивих доларів старого зразка;
5) деякі автори приводять свої роздуми і навіть часові графіки про те, що світові валюти на протязі людської історії максимум 200 років існували, а потім обов"язково відбувалася їх зміна і що саме зараз людство стоїть на порозі зміни світової валюти (200 років долару США);
6) криптовалюта ось ось витіснить євро і долари з обігу.
7) Китай та Японія терміново скидують держоблігації США на сотні міліарди доларів.
8. У БРІКС ось ось домовляться про нову міжнародну валюту для розрахунків у світі на противагу євро і долару.

Чи варто вірити цій маячні?

По 4му пункту поподробнее
6й можно засунуть известно куда
7й - Япония может уговорить Китай перейти н йену
Кто будет против убеждения - опыт уговоров у самураев есть и от него даже полковник Менгеле окуевал
8й - какой такой Брикс? После всех договорённостей они перейдут не на новую валюту обеспеченную слитками вольфрама, а на клиринг и расчёт расписками Попандопуло
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:27

І все буде добре!© )))

  Yuri_61 написав:так що мені порадите?
Якщо Вам вже 60+, то пора вже по-трохи витрачати накопичене і насолоджуватись життям!
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 00:32

  Yuri_61 написав:Чому відбуваються залякування стосовно покупки СКВ на кшалт наступних:
1) ФРС чи ким там (Конгресом, Сенатом) розлядається заборона ходіння 50 і 100 доларових купюр за межами США;
2) CBDC є загрозою існування звичайних доларів;
3) астронмічний держборг США - загроза світовій фінансовій системі і що рано чи пізно цей борг викличе грандіозну фінансову світову катастрофу;
4) розповсюдження інфрмації, що в Туреччині, найбільш лояльній до старих доларів, наразі жоден банк чи обмінка перестали приймати долари США окрім синіх, так як Туреччину заполонили величезна кількість фальшивих доларів старого зразка;
5) деякі автори приводять свої роздуми і навіть часові графіки про те, що світові валюти на протязі людської історії максимум 200 років існували, а потім обов"язково відбувалася їх зміна і що саме зараз людство стоїть на порозі зміни світової валюти (200 років долару США);
6) криптовалюта ось ось витіснить євро і долари з обігу.
7) Китай та Японія терміново скидують держоблігації США на сотні міліарди доларів.
8. У БРІКС ось ось домовляться про нову міжнародну валюту для розрахунків у світі на противагу євро і долару.

Чи варто вірити цій маячні?


по своей абсурдности эти утверждения создают впечатление, что вы их прочитали в кацапских газетах и/или сомнительных телепердачах на первом (к)анале.
все это конечно же не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Вопрос армянскому радио:
- Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл Волгу в Спортлото?
- Правда. Только не академик, а футболист. И не Амбарцумян, а Оганесян. И не выиграл, а проиграл. И не Волгу, а Жигули. И не в Спортлото, а в карты.

smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 02:22

  Yuri_61 написав:Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.

Мда... Біда з мізками..
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