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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11706117071170811709
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:36

  Kravec_5 написав:
  Yuri_61 написав:Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.

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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:40

  Kravec_5 написав:
  Yuri_61 написав:Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.

Мда... Біда з мізками..

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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Є депозити для швейцарського франка?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:32

Админ , відремонтуйте сайт а не тріть повідомлення
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