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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2024 15:36
Kravec_5 написав: Yuri_61 написав:
Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:40
Kravec_5 написав: Yuri_61 написав:
Моя версія причини помітного (м"яко кажучи) зростання долара в Україні, яке ми переживаємо зараз:
це роZZійський бізнес, який затаївся в Україні скуповує собі долари на міжбанку України, бо у них, за парєбріком долар улетів у космос (па110), або (та) роZZійські родичі українців просять купити для них долари в Україні.
Мда... Біда з мізками..
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