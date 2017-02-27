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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2024 16:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Є депозити для швейцарського франка?
Додано: Суб 30 лис, 2024 20:37
Додано: Суб 30 лис, 2024 21:18
За крок до ...©
А хто каже, що це потрібно для "значнимого комерційного успіху"?
"На пенсію в 50" - потрібно для "вивільнення вільного часу"!
Бо так що? Правильно "мишачі перегони" і т.д. і т.п.
А так собі вільний час кожен собі використовує по своєму/насолоджується життям!
- хтось - подорожує...
- хтось - на риболовлю їздить...
- хтось - з внуками гуляє...
- хтось - в підвалі/гаражі равликів, печериці, цибульку зелену вирощує...
- хтось - коханок обнімає...
Життя повне барв, якщо воно не "сковане" буденністю/мишачими перегонами
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:20
ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає. й у мріях - подорожі та риболовля, а в житті - або пиво та телевізор, або з друзями пиячити на гаражах
Додано: Нед 01 гру, 2024 00:52
І все буде добре!© )))
Та от якраз і "є такий момент"
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу)
Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатійЮ!
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