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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11706117071170811709
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Є депозити для швейцарського франка?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:37

  Успіх написав:Класна(вічна) тема - "на пенсію в 50!"


А зачем на пенсию в 50? Это скучно.
Мне не известны случаи, когда стремление к сытому безделью приводило к сколь-нибудь значимому коммерческому успеху.
Это не мотивация!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:18

За крок до ...©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Класна(вічна) тема - "на пенсію в 50!"


А зачем на пенсию в 50? Это скучно.
Мне не известны случаи, когда стремление к сытому безделью приводило к сколь-нибудь значимому коммерческому успеху.
Это не мотивация!

А хто каже, що це потрібно для "значнимого комерційного успіху"?

"На пенсію в 50" - потрібно для "вивільнення вільного часу"! :lol:

Бо так що? Правильно "мишачі перегони" і т.д. і т.п.

А так собі вільний час кожен собі використовує по своєму/насолоджується життям!
- хтось - подорожує...
- хтось - на риболовлю їздить...
- хтось - з внуками гуляє...
- хтось - в підвалі/гаражі равликів, печериці, цибульку зелену вирощує...
- хтось - коханок обнімає... :mrgreen:

Життя повне барв, якщо воно не "сковане" буденністю/мишачими перегонами :!:
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:20

  Успіх написав:
  Сибарит написав:А зачем на пенсию в 50? Это скучно.
Мне не известны случаи, когда стремление к сытому безделью приводило к сколь-нибудь значимому коммерческому успеху.
Это не мотивация!

А хто каже, що це потрібно для "значнимого комерційного успіху"?

"На пенсію в 50" - потрібно для "вивільнення вільного часу"! :lol:

Бо так що? Правильно "мишачі перегони" і т.д. і т.п.

А так собі вільний час кожен собі використовує по своєму/насолоджується життям!
- хтось - подорожує...
- хтось - на риболовлю їздить...
- хтось - з внуками гуляє...
- хтось - в підвалі/гаражі равликів, печериці, цибульку зелену вирощує...
- хтось - коханок обнімає... :mrgreen:

Життя повне барв, якщо воно не "сковане" буденністю/мишачими перегонами :!:

ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає. й у мріях - подорожі та риболовля, а в житті - або пиво та телевізор, або з друзями пиячити на гаражах :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:52

І все буде добре!© )))

  Shaman написав:ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент" ;)
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу) ;)

Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатійЮ! :D
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 10:44

  Успіх написав:
  Shaman написав:ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент" ;)
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу) ;)

Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатійЮ! :D

трендіти на форумі? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:14

  Shaman написав:трендіти на форумі?

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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:30

Успіх
Ты засираешь едва ли не самую серьезную ветку форума.
То «кружите меня, кружите, расскажите как мне лечь на кровать и чтоб деньги текли на карту», то «почему я бросил страну истекать кровью» (а вот кошевой же не пошел…)
Пора снова педалями торговать, «боевые» с нынешними ценами очень быстро утекают в пыль..
Да и ты обещал Будивельныку не хуже его наполнять бюджет, чтоб и котам у блиндажа хватало сарделей.
Hotab
 
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