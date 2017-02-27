RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11707117081170911710
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 20:22

  Yuri_61 написав:Чи є у когось статистика, скільки у відсотках пересічні українці зберігають свої заощадження в доларах США, євро, або в інших ВКВ, банківський золотих слитках, золотих монтах (царських або банківських), біткойнах або іншій криптовалюті, в акціях , в ОВДП, на депозитах, в об"єктах нерухомості, антикварі і т.д.?
Чи існує така статистика?

пану Гетьманцеву теж дуже цікаво :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7483
З нами з: 29.09.19
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:06

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Успіх
Ты засираешь едва ли не самую серьезную ветку форума.
То «кружите меня, кружите, расскажите как мне лечь на кровать и чтоб деньги текли на карту», то «почему я бросил страну истекать кровью» (а вот кошевой же не пошел…)
Пора снова педалями торговать, «боевые» с нынешними ценами очень быстро утекают в пыль..
Да и ты обещал Будивельныку не хуже его наполнять бюджет, чтоб и котам у блиндажа хватало сарделей.

Хто вы такий щоб дорікати Долярчику?
п.с. если верить его словам то він 2,5 роки провів не у себе дома з сімьею

Де ви провели час з 02.22, в окопі, чі платили податки, в Україні?

Комбайньор, перестаньте жрати водяру в Дніпрі, і у вас все буде запамʼятовуватись.
Можу окремо документально показати те що ви не змогли засвоїти через алкоголізм, спеціально для вас в ОП або при зустрічі, але це вже платно. Бо проблеми з запамʼятовуванням - це ваші особисті проблеми. І їх безплатно я не повинен вирішувати для вас

Ти ухилянт
барабашов
 
Повідомлень: 4572
З нами з: 16.06.15
Подякував: 285 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11707117081170911710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3484, 3485, 3486
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34859 37204560
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2024 17:43
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 198, 199, 200
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1999 13336240
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2024 15:33
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23246457
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13124)
01.12.2024 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.