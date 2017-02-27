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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2024 20:22
Yuri_61 написав:
Чи є у когось статистика, скільки у відсотках пересічні українці зберігають свої заощадження в доларах США, євро, або в інших ВКВ, банківський золотих слитках, золотих монтах (царських або банківських), біткойнах або іншій криптовалюті, в акціях , в ОВДП, на депозитах, в об"єктах нерухомості, антикварі і т.д.?
Чи існує така статистика?
пану Гетьманцеву теж дуже цікаво
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Додано: Нед 01 гру, 2024 21:06
Hotab написав: Vadim_ написав:
Хто вы такий
Hotab написав:Успіх Ты засираешь
едва ли не самую серьезную ветку форума.
То «кружите меня, кружите, расскажите как мне лечь на кровать и чтоб деньги текли на карту», то «почему я бросил страну истекать кровью» (а вот кошевой же не пошел…)
Пора снова педалями торговать, «боевые» с нынешними ценами очень быстро утекают в пыль..
Да и ты обещал Будивельныку не хуже его наполнять бюджет, чтоб и котам у блиндажа хватало сарделей.
щоб дорікати Долярчику?
п.с. если верить его словам то він 2,5 роки провів не у себе дома з сімьею
Де ви провели час з 02.22, в окопі, чі платили податки, в Україні?
Комбайньор, перестаньте жрати водяру в Дніпрі, і у вас все буде запамʼятовуватись.
Можу окремо документально показати те що ви не змогли засвоїти через алкоголізм, спеціально для вас в ОП або при зустрічі, але це вже платно. Бо проблеми з запамʼятовуванням - це ваші особисті проблеми. І їх безплатно я не повинен вирішувати для вас
Ти ухилянт
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