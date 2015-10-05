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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 лис, 2024 16:26
Є депозити для швейцарського франка?
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Додано: Суб 30 лис, 2024 20:37
Успіх написав:
Класна(вічна) тема - "на пенсію в 50!"
А зачем на пенсию в 50? Это скучно.
Мне не известны случаи, когда стремление к сытому безделью приводило к сколь-нибудь значимому коммерческому успеху.
Это не мотивация!
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Сибарит
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Додано: Суб 30 лис, 2024 21:18
Сибарит написав: Успіх написав:
Класна(вічна) тема - "на пенсію в 50!"
А зачем на пенсию в 50? Это скучно.
Мне не известны случаи, когда стремление к сытому безделью приводило к сколь-нибудь значимому коммерческому успеху.
Это не мотивация!
А хто каже, що це потрібно для "значнимого комерційного успіху"?
"На пенсію в 50" - потрібно для "вивільнення вільного часу"!
Бо так що? Правильно "мишачі перегони" і т.д. і т.п.
А так собі вільний час кожен собі використовує по своєму/насолоджується життям!
- хтось - подорожує...
- хтось - на риболовлю їздить...
- хтось - з внуками гуляє...
- хтось - в підвалі/гаражі равликів, печериці, цибульку зелену вирощує...
- хтось - коханок обнімає...
Життя повне барв, якщо воно не "сковане" буденністю/мишачими перегонами
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Додано: Нед 01 гру, 2024 00:20
Успіх написав: Сибарит написав:
А зачем на пенсию в 50? Это скучно.
Мне не известны случаи, когда стремление к сытому безделью приводило к сколь-нибудь значимому коммерческому успеху.
Это не мотивация!
А хто каже, що це потрібно для "значнимого комерційного успіху"?
"На пенсію в 50" - потрібно для "вивільнення вільного часу"!
Бо так що? Правильно "мишачі перегони" і т.д. і т.п.
А так собі вільний час кожен собі використовує по своєму/насолоджується життям!
- хтось - подорожує...
- хтось - на риболовлю їздить...
- хтось - з внуками гуляє...
- хтось - в підвалі/гаражі равликів, печериці, цибульку зелену вирощує...
- хтось - коханок обнімає...
Життя повне барв, якщо воно не "сковане" буденністю/мишачими перегонами
ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає. й у мріях - подорожі та риболовля, а в житті - або пиво та телевізор, або з друзями пиячити на гаражах
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Shaman
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Додано: Нед 01 гру, 2024 00:52
Shaman написав:
ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент"
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу)
Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
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Додано: Нед 01 гру, 2024 10:44
Успіх написав: Shaman написав:
ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає.
Та от якраз і "є такий момент"
І, так бачу, що настав його час...
Настав час "згадати молодість" і свій професіоналізм в деякій професії
!
(чим займався років з 8 ще до відкриття свого бізнесу)
Тож:
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатійЮ!
трендіти на форумі?
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Shaman
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Додано: Нед 01 гру, 2024 11:30
Успіх
Ты засираешь едва ли не самую серьезную ветку форума.
То «кружите меня, кружите, расскажите как мне лечь на кровать и чтоб деньги текли на карту», то «почему я бросил страну истекать кровью» (а вот кошевой же не пошел…)
Пора снова педалями торговать, «боевые» с нынешними ценами очень быстро утекают в пыль..
Да и ты обещал Будивельныку не хуже его наполнять бюджет, чтоб и котам у блиндажа хватало сарделей.
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Додано: Нед 01 гру, 2024 20:22
Yuri_61 написав:
Чи є у когось статистика, скільки у відсотках пересічні українці зберігають свої заощадження в доларах США, євро, або в інших ВКВ, банківський золотих слитках, золотих монтах (царських або банківських), біткойнах або іншій криптовалюті, в акціях , в ОВДП, на депозитах, в об"єктах нерухомості, антикварі і т.д.?
Чи існує така статистика?
пану Гетьманцеву теж дуже цікаво
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:18
Доброго вечора шановні. З сьогоднішнього дня почалась роздача 1000 Зеленського. За данними ЗМІ тільки за сьогодні подало заявку близько 900 000 осіб. А тепер питяння до спеців фінансистів як це відобразиться на інфляції та курсу валют?
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:28
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Все просто©
Продукти в атб ще "на вчора" підняли на 5-10-15%
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