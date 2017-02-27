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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 гру, 2024 00:53
ihorsic написав:
Доброго вечора шановні. З сьогоднішнього дня почалась роздача 1000 Зеленського. За данними ЗМІ тільки за сьогодні подало заявку близько 900 000 осіб. А тепер питяння до спеців фінансистів як це відобразиться на інфляції та курсу валют?
ніяк.
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