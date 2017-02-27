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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11707117081170911710
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 07:05

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Сибарит написав:А зачем на пенсию в 50? Это скучно.
Мне не известны случаи, когда стремление к сытому безделью приводило к сколь-нибудь значимому коммерческому успеху.
Это не мотивация!

А хто каже, що це потрібно для "значнимого комерційного успіху"?

"На пенсію в 50" - потрібно для "вивільнення вільного часу"! :lol:

Бо так що? Правильно "мишачі перегони" і т.д. і т.п.

А так собі вільний час кожен собі використовує по своєму/насолоджується життям!
- хтось - подорожує...
- хтось - на риболовлю їздить...
- хтось - з внуками гуляє...
- хтось - в підвалі/гаражі равликів, печериці, цибульку зелену вирощує...
- хтось - коханок обнімає... :mrgreen:

Життя повне барв, якщо воно не "сковане" буденністю/мишачими перегонами :!:

ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає. й у мріях - подорожі та риболовля, а в житті - або пиво та телевізор, або з друзями пиячити на гаражах :lol:

Либо.
Завидуй молча)))
Это тебе не приличных людей на форумах троллить))
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  #<1 ... 11707117081170911710
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