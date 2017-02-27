Shaman написав:Успіх написав:
А хто каже, що це потрібно для "значнимого комерційного успіху"?
"На пенсію в 50" - потрібно для "вивільнення вільного часу"!
Бо так що? Правильно "мишачі перегони" і т.д. і т.п.
А так собі вільний час кожен собі використовує по своєму/насолоджується життям!
- хтось - подорожує...
- хтось - на риболовлю їздить...
- хтось - з внуками гуляє...
- хтось - в підвалі/гаражі равликів, печериці, цибульку зелену вирощує...
- хтось - коханок обнімає...
Життя повне барв, якщо воно не "сковане" буденністю/мишачими перегонами
ще э такий момент, як професійно чимось займатися - але для тебе цього немає. й у мріях - подорожі та риболовля, а в житті - або пиво та телевізор, або з друзями пиячити на гаражах
Либо.
Завидуй молча)))
Это тебе не приличных людей на форумах троллить))