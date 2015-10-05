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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11706117071170811709
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго вечора шановні. З сьогоднішнього дня почалась роздача 1000 Зеленського. За данними ЗМІ тільки за сьогодні подало заявку близько 900 000 осіб. А тепер питяння до спеців фінансистів як це відобразиться на інфляції та курсу валют?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 23:28

ihorsic
Все просто©
Продукти в атб ще "на вчора" підняли на 5-10-15% :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 00:53

  ihorsic написав:Доброго вечора шановні. З сьогоднішнього дня почалась роздача 1000 Зеленського. За данними ЗМІ тільки за сьогодні подало заявку близько 900 000 осіб. А тепер питяння до спеців фінансистів як це відобразиться на інфляції та курсу валют?

ніяк.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:тобто значних змін показників валютного ринку не видно. тому знову припускаю, що НБУ просто перетягує курс в коридор коливань 41,5-42. а от втримаємося в ньому, чи в грудні будуть приколи - подивимось. бо зазвичай в грудні збільшуються витрати бюджету, а цей фактор схоже корелює з попитом на валюту.

Мені здається, що в грудні хіба що в кінці місяця може бути якесь зростання, але точно не вище 42,5 по безготівці. Бо всі лякливі і так сидять по вуха в доларах. В них навіть бізнес найчастіше не генерує достатній гривнєвий потік, щоб за нього валюту купувати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 15:40

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

Ну що ж, сьогодні вже твердо можу сказати, що "йшовши тернистим шляхом конвертування ще з літа" - то на сьогодні вже конвертував/перевів у долярчики 90% своєї скирди!
На цьому буду робити "стоп" і до весни так і буду тримати 90/10 дол/грн.

Звичайно, що долар так і може коливатись біля 42 весь 2025р. - але...
Але наразі, з мене досить того, що більше року я тримав 90% своєї скирди на гривнепо! :D
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