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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 гру, 2024 23:18
Доброго вечора шановні. З сьогоднішнього дня почалась роздача 1000 Зеленського. За данними ЗМІ тільки за сьогодні подало заявку близько 900 000 осіб. А тепер питяння до спеців фінансистів як це відобразиться на інфляції та курсу валют?
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Додано: Нед 01 гру, 2024 23:28
ihorsic
Все просто©
Продукти в атб ще "на вчора" підняли на 5-10-15%
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Додано: Пон 02 гру, 2024 00:53
ihorsic написав:
Доброго вечора шановні. З сьогоднішнього дня почалась роздача 1000 Зеленського. За данними ЗМІ тільки за сьогодні подало заявку близько 900 000 осіб. А тепер питяння до спеців фінансистів як це відобразиться на інфляції та курсу валют?
ніяк.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 15:36
Shaman написав:
тобто значних змін показників валютного ринку не видно. тому знову припускаю, що НБУ просто перетягує курс в коридор коливань 41,5-42. а от втримаємося в ньому, чи в грудні будуть приколи - подивимось. бо зазвичай в грудні збільшуються витрати бюджету, а цей фактор схоже корелює з попитом на валюту.
Мені здається, що в грудні хіба що в кінці місяця може бути якесь зростання, але точно не вище 42,5 по безготівці. Бо всі лякливі і так сидять по вуха в доларах. В них навіть бізнес найчастіше не генерує достатній гривнєвий потік, щоб за нього валюту купувати.
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Додано: Пон 02 гру, 2024 15:40
Ну що ж, сьогодні вже твердо можу сказати, що "йшовши тернистим шляхом конвертування ще з літа" - то на сьогодні вже конвертував/перевів у долярчики 90% своєї скирди!
На цьому буду робити "стоп" і до весни так і буду тримати 90/10 дол/грн.
Звичайно, що долар так і може коливатись біля 42 весь 2025р. - але...
Але наразі, з мене досить того, що більше року я тримав 90% своєї скирди на гривнепо!
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Додано: Вів 03 гру, 2024 07:35
Успіх написав:
Ну що ж, сьогодні вже твердо можу сказати, що "йшовши тернистим шляхом конвертування ще з літа" - то на сьогодні вже конвертував/перевів у долярчики 90% своєї скирди!
На цьому буду робити "стоп" і до весни так і буду тримати 90/10 дол/грн.
Звичайно, що долар так і може коливатись біля 42 весь 2025р. - але...
Але наразі, з мене досить того, що більше року я тримав 90% своєї скирди на гривнепо!
мені за 10 років теж краще вийшов долар та золото, трохи є євро
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