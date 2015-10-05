Доброго вечора шановні. З сьогоднішнього дня почалась роздача 1000 Зеленського. За данними ЗМІ тільки за сьогодні подало заявку близько 900 000 осіб. А тепер питяння до спеців фінансистів як це відобразиться на інфляції та курсу валют?
ihorsic написав:Доброго вечора шановні. З сьогоднішнього дня почалась роздача 1000 Зеленського. За данними ЗМІ тільки за сьогодні подало заявку близько 900 000 осіб. А тепер питяння до спеців фінансистів як це відобразиться на інфляції та курсу валют?
Shaman написав:тобто значних змін показників валютного ринку не видно. тому знову припускаю, що НБУ просто перетягує курс в коридор коливань 41,5-42. а от втримаємося в ньому, чи в грудні будуть приколи - подивимось. бо зазвичай в грудні збільшуються витрати бюджету, а цей фактор схоже корелює з попитом на валюту.
Мені здається, що в грудні хіба що в кінці місяця може бути якесь зростання, але точно не вище 42,5 по безготівці. Бо всі лякливі і так сидять по вуха в доларах. В них навіть бізнес найчастіше не генерує достатній гривнєвий потік, щоб за нього валюту купувати.
Ну що ж, сьогодні вже твердо можу сказати, що "йшовши тернистим шляхом конвертування ще з літа" - то на сьогодні вже конвертував/перевів у долярчики 90% своєї скирди! На цьому буду робити "стоп" і до весни так і буду тримати 90/10 дол/грн.
Звичайно, що долар так і може коливатись біля 42 весь 2025р. - але... Але наразі, з мене досить того, що більше року я тримав 90% своєї скирди на гривнепо!
Успіх написав:Ну що ж, сьогодні вже твердо можу сказати, що "йшовши тернистим шляхом конвертування ще з літа" - то на сьогодні вже конвертував/перевів у долярчики 90% своєї скирди! На цьому буду робити "стоп" і до весни так і буду тримати 90/10 дол/грн.
Звичайно, що долар так і може коливатись біля 42 весь 2025р. - але... Але наразі, з мене досить того, що більше року я тримав 90% своєї скирди на гривнепо!
мені за 10 років теж краще вийшов долар та золото, трохи є євро