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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11707117081170911710
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:35

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
Ірина_
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