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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11707117081170911710
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:35

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:55

  Striker написав:Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?
в українських - нормально.
в інших - не знаю.

але 500ки не треба ж в обмінки - це ж найзручніший номінал
для завжди носимого "на собі"(в труселях) :mrgreen: персонального Резервного Фонду
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:25

flysoulfly
Тепер зрозумів, чому хочуть нові банкноти з цифрами по порядку.
Велика ймовірність, що вони ще не були задіяні у Персональному Резервному Фонді...
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:52

  Striker написав:Сорі за офтоп, я швиденько) Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?

По слухам, купюры по 500 евро - принимают все обменки без вопросов.
Есть даже покупатели, которые потом специально ищут именно такой номинал.
Причины - можно предположить: удобно перевозить и т.д.
Victor8
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