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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2024 14:35
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Ірина_
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Додано: Вів 03 гру, 2024 15:55
Striker написав:
Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?
в українських - нормально.
в інших - не знаю.
але 500ки не треба ж в обмінки - це ж найзручніший номінал
для завжди носимого "на собі"(в труселях)
персонального Резервного Фонду
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flysoulfly
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Додано: Вів 03 гру, 2024 16:25
flysoulfly
Тепер зрозумів, чому хочуть нові банкноти з цифрами по порядку.
Велика ймовірність, що вони ще не були задіяні у Персональному Резервному Фонді...
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AlxK
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Додано: Вів 03 гру, 2024 16:52
Striker написав:
Сорі за офтоп, я швиденько) Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?
По слухам, купюры по 500 евро - принимают все обменки без вопросов.
Есть даже покупатели, которые потом специально ищут именно такой номинал.
Причины - можно предположить: удобно перевозить и т.д.
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Victor8
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Додано: Вів 03 гру, 2024 17:32
Victor8 написав: Striker написав:
Сорі за офтоп, я швиденько) Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?
По слухам, купюры по 500 евро - принимают все обменки без вопросов.
Есть даже покупатели, которые потом специально ищут именно такой номинал.
Причины - можно предположить: удобно перевозить и т.д.
Золото на вагу краще
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sens
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Додано: Вів 03 гру, 2024 17:47
sens написав: Victor8 написав: Striker написав:
Сорі за офтоп, я швиденько) Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?
По слухам, купюры по 500 евро - принимают все обменки без вопросов.
Есть даже покупатели, которые потом специально ищут именно такой номинал.
Причины - можно предположить: удобно перевозить и т.д.
Золото на вагу краще
Як правильно купляти золото, до оформлення субсидії, чи після? 😅viewtopic.php?p=5788218#p5788218
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Hotab
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Додано: Вів 03 гру, 2024 18:22
Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
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Суверенный дефолт, добрый вечер.
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Moneta
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Додано: Вів 03 гру, 2024 18:28
Moneta написав:
Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
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Суверенный дефолт, добрый вечер.
В смысле дефолт давай до свидания? Для того ж и позволено, чтобы не возврат не был дефолтом.
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moveton
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Додано: Вів 03 гру, 2024 18:49
Hotab написав:
Як правильно купляти золото, до оформлення субсидії, чи після?
правильно - замість
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flysoulfly
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Додано: Вів 03 гру, 2024 18:52
Moneta написав:
Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
----
Суверенный дефолт, добрый вечер.
всем пох.
кроме заинтересованных лиц из той рф
и примкнувших, да ведь?
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flysoulfly
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