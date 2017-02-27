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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11708117091171011711>
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 14:35

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Аналітики дали прогноз курсу долара на кінець року
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:55

  Striker написав:Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?
в українських - нормально.
в інших - не знаю.

але 500ки не треба ж в обмінки - це ж найзручніший номінал
для завжди носимого "на собі"(в труселях) :mrgreen: персонального Резервного Фонду
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:25

flysoulfly
Тепер зрозумів, чому хочуть нові банкноти з цифрами по порядку.
Велика ймовірність, що вони ще не були задіяні у Персональному Резервному Фонді...
AlxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:52

  Striker написав:Сорі за офтоп, я швиденько) Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?

По слухам, купюры по 500 евро - принимают все обменки без вопросов.
Есть даже покупатели, которые потом специально ищут именно такой номинал.
Причины - можно предположить: удобно перевозить и т.д.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:32

  Victor8 написав:
  Striker написав:Сорі за офтоп, я швиденько) Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?

По слухам, купюры по 500 евро - принимают все обменки без вопросов.
Есть даже покупатели, которые потом специально ищут именно такой номинал.
Причины - можно предположить: удобно перевозить и т.д.

Золото на вагу краще
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:47

  sens написав:
  Victor8 написав:
  Striker написав:Сорі за офтоп, я швиденько) Євро купюри по 500 нормально приймають в обмінках?

По слухам, купюры по 500 евро - принимают все обменки без вопросов.
Есть даже покупатели, которые потом специально ищут именно такой номинал.
Причины - можно предположить: удобно перевозить и т.д.

Золото на вагу краще

Як правильно купляти золото, до оформлення субсидії, чи після? 😅

viewtopic.php?p=5788218#p5788218
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:22

Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф

----

Суверенный дефолт, добрый вечер.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:28

  Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф

----

Суверенный дефолт, добрый вечер.

В смысле дефолт давай до свидания? Для того ж и позволено, чтобы не возврат не был дефолтом.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:49

  Hotab написав:Як правильно купляти золото, до оформлення субсидії, чи після?
правильно - замість
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:52

  Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
----
Суверенный дефолт, добрый вечер.
всем пох.
кроме заинтересованных лиц из той рф
и примкнувших, да ведь? 8)
flysoulfly
 
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