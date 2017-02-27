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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:58
Непередбачуваність та нелогічність - це кредо пана П*****о.
Кручу верчу обмануть хочу.
Скоро НР, а долар як вкопаний.
Зате, відразу після скасування фіксованого курсу 2 жовтня 2023 року - нагнути долар - це будь ласка.
Пану П*****у вдалося здивувати учасників валютного ринку не один раз.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 03 гру, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 19:02
moveton написав: Moneta написав:
Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
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Суверенный дефолт, добрый вечер.
В смысле дефолт давай до свидания? Для того ж и позволено, чтобы не возврат не был дефолтом.
Суверенный дефолт возникает при неспособности или отказе правительства суверенного государства оплачивать долг в полном объёме и может сопровождаться официальной декларацией правительства об отказе (англ. repudiation), частичной оплатой долговых обязательств (англ. due receivables) или фактически прекращением выплат.
Это он и есть.
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Додано: Вів 03 гру, 2024 19:02
flysoulfly написав: Moneta написав:
Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
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Суверенный дефолт, добрый вечер.
всем пох.
кроме заинтересованных лиц из той рф
и примкнувших, да ведь?
Мадам навіть не пробує зберігати покер-фейс))
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