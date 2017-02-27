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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11708117091171011711
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Непередбачуваність та нелогічність - це кредо пана П*****о.
Кручу верчу обмануть хочу.
Скоро НР, а долар як вкопаний.
Зате, відразу після скасування фіксованого курсу 2 жовтня 2023 року - нагнути долар - це будь ласка.
Пану П*****у вдалося здивувати учасників валютного ринку не один раз.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 03 гру, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 19:02

  moveton написав:
  Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф

----

Суверенный дефолт, добрый вечер.

В смысле дефолт давай до свидания? Для того ж и позволено, чтобы не возврат не был дефолтом.


Суверенный дефолт возникает при неспособности или отказе правительства суверенного государства оплачивать долг в полном объёме и может сопровождаться официальной декларацией правительства об отказе (англ. repudiation), частичной оплатой долговых обязательств (англ. due receivables) или фактически прекращением выплат.

Это он и есть. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 19:02

  flysoulfly написав:
  Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
----
Суверенный дефолт, добрый вечер.
всем пох.
кроме заинтересованных лиц из той рф
и примкнувших, да ведь? 8)

Мадам навіть не пробує зберігати покер-фейс))
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