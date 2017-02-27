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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11708117091171011711
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Непередбачуваність та нелогічність - це кредо пана П*****о.
Скоро НР, а долар як вкопаний.
Зате, відразу після скасування фіксованого курсу 2 жовтня 2023 року - нагнути долар - це будь ласка.
Пану П*****у вдалося здивувати учасників валютного ринку не один раз.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 03 гру, 2024 22:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 19:02

  moveton написав:
  Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф

----

Суверенный дефолт, добрый вечер.

В смысле дефолт давай до свидания? Для того ж и позволено, чтобы не возврат не был дефолтом.


Суверенный дефолт возникает при неспособности или отказе правительства суверенного государства оплачивать долг в полном объёме и может сопровождаться официальной декларацией правительства об отказе (англ. repudiation), частичной оплатой долговых обязательств (англ. due receivables) или фактически прекращением выплат.

Это он и есть. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 19:02

  flysoulfly написав:
  Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
----
Суверенный дефолт, добрый вечер.
всем пох.
кроме заинтересованных лиц из той рф
и примкнувших, да ведь? 8)

Мадам навіть не пробує зберігати покер-фейс))
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 21:35

  Moneta написав:
  moveton написав:
  Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф

----

Суверенный дефолт, добрый вечер.

В смысле дефолт давай до свидания? Для того ж и позволено, чтобы не возврат не был дефолтом.


Суверенный дефолт возникает при неспособности или отказе правительства суверенного государства оплачивать долг в полном объёме и может сопровождаться официальной декларацией правительства об отказе (англ. repudiation), частичной оплатой долговых обязательств (англ. due receivables) или фактически прекращением выплат.

Это он и есть. :wink:

Пока я вижу только заявление дающего деньги, что при определённых обстоятельствах эта передачу не нужно засчитывать в долг и, соответственно, оплачивать. Может это и правительство суверенного государства заявляет (хотя, вроде, тоже нет), но выглядит, как нечто обратное отказу оплачивать долг.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 14:26

Данило Гетманцев

Виправлення недоліків «ресурсного» Закону:

• скасування оподаткування заднім числом (з 1 жовтня);
• для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року;
• для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року);
• передбачено надання пільг по ВЗ для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;
• скасування ВЗ для е-резидентів;
• можливість зарахування сплаченого ФОПами ВЗ в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності «ресурсним» Законом, тобто з 1 грудня 2024 року
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 19:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ продовжуэ дивувати учасників ринка, та навіть знущається з них:
очікували, що долар на новий рік буде дорожчати? А ось вам - зуськи.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 00:53

  Yuri_61 написав:НБУ продовжуэ дивувати учасників ринка, та навіть знущається з них:
очікували, що долар на новий рік буде дорожчати? А ось вам - зуськи.


ще не вечір!
Конгрес не голосуватиме за додаткову допомогу Україні:
https://tsn.ua/svit/kongres-ne-golosuvatime-za-dodatkovu-dopomogu-ukrayini-dzhonson-zrobiv-vazhlivu-zayavu-2716308.html
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 11:08

  Raymond написав:
  Yuri_61 написав:НБУ продовжуэ дивувати учасників ринка, та навіть знущається з них:
очікували, що долар на новий рік буде дорожчати? А ось вам - зуськи.


ще не вечір!
Конгрес не голосуватиме за додаткову допомогу Україні:
https://tsn.ua/svit/kongres-ne-golosuvatime-za-dodatkovu-dopomogu-ukrayini-dzhonson-zrobiv-vazhlivu-zayavu-2716308.html

Там очень важно понимать, что собой представляет эта помощь по структуре.
Если я правильно понял, то там основное - военная техника (боеприпасы и т.д.), которая/которые производятся в США.
"Чисто" денег для Украины - там очень мало изначально...
Victor8
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