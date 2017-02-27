Непередбачуваність та нелогічність - це кредо пана П*****о. Скоро НР, а долар як вкопаний. Зате, відразу після скасування фіксованого курсу 2 жовтня 2023 року - нагнути долар - це будь ласка. Пану П*****у вдалося здивувати учасників валютного ринку не один раз.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 03 гру, 2024 22:25, всього редагувалось 2 разів.
Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
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Суверенный дефолт, добрый вечер.
В смысле дефолт давай до свидания? Для того ж и позволено, чтобы не возврат не был дефолтом.
Суверенный дефолт возникает при неспособности или отказе правительства суверенного государства оплачивать долг в полном объёме и может сопровождаться официальной декларацией правительства об отказе (англ. repudiation), частичной оплатой долговых обязательств (англ. due receivables) или фактически прекращением выплат.
Moneta написав:Рада дозволила Україні не повертати $50 мільярдів ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф
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Суверенный дефолт, добрый вечер.
В смысле дефолт давай до свидания? Для того ж и позволено, чтобы не возврат не был дефолтом.
Суверенный дефолт возникает при неспособности или отказе правительства суверенного государства оплачивать долг в полном объёме и может сопровождаться официальной декларацией правительства об отказе (англ. repudiation), частичной оплатой долговых обязательств (англ. due receivables) или фактически прекращением выплат.
Это он и есть.
Пока я вижу только заявление дающего деньги, что при определённых обстоятельствах эта передачу не нужно засчитывать в долг и, соответственно, оплачивать. Может это и правительство суверенного государства заявляет (хотя, вроде, тоже нет), но выглядит, как нечто обратное отказу оплачивать долг.
• скасування оподаткування заднім числом (з 1 жовтня); • для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року; • для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року); • передбачено надання пільг по ВЗ для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком; • скасування ВЗ для е-резидентів; • можливість зарахування сплаченого ФОПами ВЗ в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.
Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності «ресурсним» Законом, тобто з 1 грудня 2024 року
Там очень важно понимать, что собой представляет эта помощь по структуре. Если я правильно понял, то там основное - военная техника (боеприпасы и т.д.), которая/которые производятся в США. "Чисто" денег для Украины - там очень мало изначально...