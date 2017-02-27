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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11709117101171111712
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:43

...
краще б чим піднімати податки, краще б заморозили рахунки громадян, які вище за 50 тисяч гривень у тому числі валютні
ну то значить вибрано другий варіант - кратна девальвація гривні
Yuri_61
 
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  #<1 ... 11709117101171111712
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