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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 гру, 2024 20:43
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Чет 05 гру, 2024 21:18, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 21:09
Yuri_61 написав:
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краще б чим піднімати податки, краще б заморозили рахунки громадян, які вище за 50 тисяч гривень у тому числі валютні
ну то значить вибрано другий варіант - кратна девальвація гривні
Щодо заморозки - ви реально ідіот?
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