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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11709117101171111712
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:05

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:...
краще б чим піднімати податки, краще б заморозили рахунки громадян, які вище за 50 тисяч гривень у тому числі валютні
ну то значить вибрано другий варіант - кратна девальвація гривні

Приклади заморожування вкладів населення:
Кіпр у 2013 році
Югославія у 1990 роках
Ліван (2019-2023 рокм)
Сирія з 2011 року
Аргентина (1982 рік)
Ірак у 2003 році
Афганістан у 2021 році
Чилі у 1976 році
Іран у 1979 році
Греція у 2015 році
Венесуела 2010 роки
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 05 гру, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:18

Все по-чесному!©

І давайте будемо чесними - на депо, як правило, кладуть ЗАЙВІ кошти! ;)

То що такого поганого буде в тому, що ви всі поклали свої ЗАЙВІ кошти на 6-12міс. на депо, а держава добровільно-примусово за вас ваші ЗАЙВІ кошти заморозить на 2-3роки? ;)
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:27

Успіх головне хай повідомлять про таке бажання за кілька місяців. Але сенсу нема морозити гривневі депозити: і так українці значно більше грошей тримають не на депозитах, а на картках
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:41

  Успіх написав:І давайте будемо чесними - на депо, як правило, кладуть ЗАЙВІ кошти! ;)
То що такого поганого буде в тому, що ви всі поклали свої ЗАЙВІ кошти на 6-12міс. на депо, а держава добровільно-примусово за вас ваші ЗАЙВІ кошти заморозить на 2-3роки? ;)


И валюта, купленная на депозит с учетом ограничений НБУ?
И "грошове забезпечення", временно "зависшее" на счете в/служащего?
И деньги, лежащие в банке для положительной кредитной истории, финмона (под покупку "хатынки") или для получения визы, напр., в Британию?
Опять, с правом разблокирования по справке о болезни/смерти близкого родственника или по подаче иска в суд? и по ...100 грн./день?
Уже хранили деньги в сберкассе/банках, с получением в итоге ЕСЛИ НЕ 0, то существенно меньше, чем было бы пребывая на "зеленом заборе".
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:46

  Дюрі-бачі написав:Успіх головне хай повідомлять про таке бажання за кілька місяців. Але сенсу нема морозити гривневі депозити: і так українці значно більше грошей тримають не на депозитах, а на картках


а капиталы, нажитые "непосильным трудом" как показывают обыски по телевизору/компьютеру - наличными в тумбочках, сумках, багажниках автомобилей, коробках из-под обуви, 3-х-литровых банках, пр., переправляя в валюте за границу.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:00

  Дюрі-бачі написав:Успіх головне хай повідомлять про таке бажання за кілька місяців. Але сенсу нема морозити гривневі депозити: і так українці значно більше грошей тримають не на депозитах, а на картках

ой а операции по картам ограничить не могут, скажем 1кгрн в день. Крупные покупки через кредит или налом :D А разным ресторанам и азс дуля. Нефиг в войну жировать разгоняя инфляцию.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:15

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх головне хай повідомлять про таке бажання за кілька місяців. Але сенсу нема морозити гривневі депозити: і так українці значно більше грошей тримають не на депозитах, а на картках

ой а операции по картам ограничить не могут, скажем 1кгрн в день. Крупные покупки через кредит или налом :D А разным ресторанам и азс дуля. Нефиг в войну жировать разгоняя инфляцию.

Та можна зробити лише для фізосіб.
А всякі бізнеси - ресторани, азс-и, то Гетьманцев їм сумувати не дасть! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 00:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:То що такого поганого буде в тому, що ви всі поклали свої ЗАЙВІ кошти на 6-12міс. на депо, а держава добровільно-примусово за вас ваші ЗАЙВІ кошти заморозить на 2-3роки?

Погано те що потім ще років 30 гроші на вклади чи в економіку нести не будуть
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 10:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сегодня у Райффа курсопад, курс пока показывает 41,62
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