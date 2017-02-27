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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:43
Victor8 написав:
Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:52
Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.
В первую очередь для раши.
Доллар США сразу станет 1000 рублей, а может быть и 2000 рублей...
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Victor8
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:00
foxluck написав: Успіх написав:
То що такого поганого буде в тому, що ви всі поклали свої ЗАЙВІ кошти на 6-12міс. на депо, а держава добровільно-примусово за вас ваші ЗАЙВІ кошти заморозить на 2-3роки?
Погано те що потім ще років 30 гроші на вклади чи в економіку нести не будуть
Скільки минуло років від "згоряння грошей на зберкнижках" до "понесли гроші на депозити"?
15?
Але ж не 30!!!
І то було "згоряння", а не "заморозка на 3роки і виплати після"
Тож вангую, що після такого, люди десь рік-два поплюються і... знову понесуть на депозити
- особливо, якщо ще й відсотки гарні запропонують банки
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 13:11
Миша-клиент написав:
Сегодня у Райффа курсопад, курс пока показывает 41,62
Реготав, коли отримав цю розсилку від Райфа
Обмінка:
USDUAH 41.57/41.65
EURUAH 44.13/44.25
GBPUAH 52.80/53.10
CHFUAH 47.40/47.70
CADUAH 29.40/29.80
EURUSD 1.0600/1.0650
PLNUAH 10.20/10.28
CZKUAH 1.65/1.80
USDTUAH 00.00/00.00
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Hotab
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 14:52
Hotab написав: Миша-клиент написав:
Сегодня у Райффа курсопад, курс пока показывает 41,62
Реготав, коли отримав цю розсилку від Райфа
Обмінка:
USDUAH 41.57/41.65
EURUAH 44.13/44.25
А всё ещё сегодня у Райфа в приложении:
USD: 41.30 / 41.54
EUR: 43.49 / 44.03
Даже на карусель в комплексте с той обменкой хватит. Действительно, смешно
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moveton
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:07
moveton
Крута карусель.
41.55/…
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Hotab
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