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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:42
Yuri_61 написав:
в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0
навіщо?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:56
Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.
а ще астероїд може впасти... окрім самої події є ще вірогідність, що це настане...
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:04
Yuri_61 написав: alex lem написав:
Сміхуєчками не поспішав зраня і купив па 41,49. Най будЕ.
Смішно буде як ще нижче спустять.
задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0
не треба ускладнювати, якщо є просте пояснення. подорожчання долару до 42 очікували. й щоб це було не стрімко, то якраз поточне подорожчання укладається в цю схему.
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
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