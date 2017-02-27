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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11711117121171311714
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:42

  Yuri_61 написав:
в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0


навіщо?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Victor8 написав:Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.

а ще астероїд може впасти... окрім самої події є ще вірогідність, що це настане...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:04

  Yuri_61 написав:
  alex lem написав:Сміхуєчками не поспішав зраня і купив па 41,49. Най будЕ. :)
Смішно буде як ще нижче спустять.

задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0

не треба ускладнювати, якщо є просте пояснення. подорожчання долару до 42 очікували. й щоб це було не стрімко, то якраз поточне подорожчання укладається в цю схему.

ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
Shaman
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