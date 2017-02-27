навіщо?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:42
Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:56
Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:04
не треба ускладнювати, якщо є просте пояснення. подорожчання долару до 42 очікували. й щоб це було не стрімко, то якраз поточне подорожчання укладається в цю схему.
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:05
Безсумнівно так і буде
Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:07
Листопад став для США найактивнішим місяцем притоку інвестицій з 2000 року
Інвестори вклали майже 140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Трампа розпочне масштабні скорочення податків і реформи, які стануть благом для Америки.
Про це пише Financial Times.
Американські фонди акцій зафіксували приплив 139,5 млрд дол з моменту перемоги Трампа 5 листопада.
Ажіотажний попит на акції зробив листопад найактивнішим місяцем з точки зору притоку інвестицій за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року.
Індекс S&P 500, головний фондовий барометр Уолл-стріт, виріс на 5,3% з дня виборів, довівши свій ріст за цей рік до 28%.
Менші компанії, які вважаються більш чутливими до коливань в економіці, показали ще кращі результати після виборів, а індекс Russell 2000 минулого тижня досяг рекордного рівня вперше за три роки.
Трамп планує укомплектувати свою адміністрацію фінансистами, включаючи інвестора Скотта Бессента на посаді міністра фінансів і крипто-ентузіаста Пола Аткінса на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж.
Новообраний президент також пообіцяв, що його уряд буде прагнути скоротити регулювання і податки в рамках програми, спрямованої на стимулювання зростання.
Фонди, які інвестують у ринки, що розвиваються, зазнали чистого відтоку коштів у розмірі 8 млрд дол після виборів, у тому числі близько 4 млрд дол з фондів, орієнтованих на Китай. Фонди, що інвестують у Західну Європу, втратили близько 14 млрд дол, а фонди, орієнтовані на Японію, - близько 6 млрд дол.
п.с. модери заберіть алканавта з форуму-гидко хуєту читати... на поважному колись... форумі
Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
погано, що на форумі немає професійних фінансових експертів
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