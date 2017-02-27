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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11711117121171311714
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:42

  Yuri_61 написав:
в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0


навіщо?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Victor8 написав:Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.

а ще астероїд може впасти... окрім самої події є ще вірогідність, що це настане...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:04

  Yuri_61 написав:
  alex lem написав:Сміхуєчками не поспішав зраня і купив па 41,49. Най будЕ. :)
Смішно буде як ще нижче спустять.

задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0

не треба ускладнювати, якщо є просте пояснення. подорожчання долару до 42 очікували. й щоб це було не стрімко, то якраз поточне подорожчання укладається в цю схему.

ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:05

  Yuri_61 написав:
буде па37,40
ще мене згадаєте
і будете передо мною вибачатися за образи в мою сторону за мій прогноз па37,
задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0 а до кінця квітня 2025 року буде па37.40
але, курс па 42 повернеться все одно, але коли цього захоче він

вибачатися передімною, мої кривдники, будете всі разом, не по черзі, на це в мене немає бажання

Безсумнівно так і буде :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:07

Листопад став для США найактивнішим місяцем притоку інвестицій з 2000 року

Інвестори вклали майже 140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Трампа розпочне масштабні скорочення податків і реформи, які стануть благом для Америки.

Про це пише Financial Times.

Американські фонди акцій зафіксували приплив 139,5 млрд дол з моменту перемоги Трампа 5 листопада.

Ажіотажний попит на акції зробив листопад найактивнішим місяцем з точки зору притоку інвестицій за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року.

Індекс S&P 500, головний фондовий барометр Уолл-стріт, виріс на 5,3% з дня виборів, довівши свій ріст за цей рік до 28%.

Менші компанії, які вважаються більш чутливими до коливань в економіці, показали ще кращі результати після виборів, а індекс Russell 2000 минулого тижня досяг рекордного рівня вперше за три роки.

Трамп планує укомплектувати свою адміністрацію фінансистами, включаючи інвестора Скотта Бессента на посаді міністра фінансів і крипто-ентузіаста Пола Аткінса на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж.

Новообраний президент також пообіцяв, що його уряд буде прагнути скоротити регулювання і податки в рамках програми, спрямованої на стимулювання зростання.

Фонди, які інвестують у ринки, що розвиваються, зазнали чистого відтоку коштів у розмірі 8 млрд дол після виборів, у тому числі близько 4 млрд дол з фондів, орієнтованих на Китай. Фонди, що інвестують у Західну Європу, втратили близько 14 млрд дол, а фонди, орієнтовані на Японію, - близько 6 млрд дол.

п.с. модери заберіть алканавта з форуму-гидко хуєту читати... на поважному колись... форумі :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

погано, що на форумі немає професійних фінансових експертів
Yuri_61
 
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