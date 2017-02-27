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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:42
Yuri_61 написав:
в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0
навіщо?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:56
Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.
а ще астероїд може впасти... окрім самої події є ще вірогідність, що це настане...
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:04
Yuri_61 написав: alex lem написав:
Сміхуєчками не поспішав зраня і купив па 41,49. Най будЕ.
Смішно буде як ще нижче спустять.
задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0
не треба ускладнювати, якщо є просте пояснення. подорожчання долару до 42 очікували. й щоб це було не стрімко, то якраз поточне подорожчання укладається в цю схему.
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:05
Yuri_61 написав:
буде па37,40
ще мене згадаєте
і будете передо мною вибачатися за образи в мою сторону за мій прогноз па37,
задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0 а до кінця квітня 2025 року буде па37.40
але, курс па 42 повернеться все одно, але коли цього захоче він
вибачатися передімною, мої кривдники, будете всі разом, не по черзі, на це в мене немає бажання
Безсумнівно так і буде
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:07
Листопад став для США найактивнішим місяцем притоку інвестицій з 2000 року
Інвестори вклали майже 140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Трампа розпочне масштабні скорочення податків і реформи, які стануть благом для Америки.
Про це пише Financial Times.
Американські фонди акцій зафіксували приплив 139,5 млрд дол з моменту перемоги Трампа 5 листопада.
Ажіотажний попит на акції зробив листопад найактивнішим місяцем з точки зору притоку інвестицій за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року.
Індекс S&P 500, головний фондовий барометр Уолл-стріт, виріс на 5,3% з дня виборів, довівши свій ріст за цей рік до 28%.
Менші компанії, які вважаються більш чутливими до коливань в економіці, показали ще кращі результати після виборів, а індекс Russell 2000 минулого тижня досяг рекордного рівня вперше за три роки.
Трамп планує укомплектувати свою адміністрацію фінансистами, включаючи інвестора Скотта Бессента на посаді міністра фінансів і крипто-ентузіаста Пола Аткінса на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж.
Новообраний президент також пообіцяв, що його уряд буде прагнути скоротити регулювання і податки в рамках програми, спрямованої на стимулювання зростання.
Фонди, які інвестують у ринки, що розвиваються, зазнали чистого відтоку коштів у розмірі 8 млрд дол після виборів, у тому числі близько 4 млрд дол з фондів, орієнтованих на Китай. Фонди, що інвестують у Західну Європу, втратили близько 14 млрд дол, а фонди, орієнтовані на Японію, - близько 6 млрд дол.
п.с. модери заберіть алканавта з форуму-гидко хуєту читати... на поважному колись... форумі
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Додано: Суб 07 гру, 2024 19:44
Миша-клиент написав: Успіх написав:
І давайте будемо чесними - на депо, як правило, кладуть ЗАЙВІ кошти!
То що такого поганого буде в тому, що ви всі поклали свої ЗАЙВІ кошти на 6-12міс. на депо, а держава добровільно-примусово за вас ваші ЗАЙВІ кошти заморозить на 2-3роки?
И валюта, купленная на депозит с учетом ограничений НБУ?
И "грошове забезпечення", временно "зависшее" на счете в/служащего?
И деньги, лежащие в банке для положительной кредитной истории, финмона (под покупку "хатынки") или для получения визы, напр., в Британию?
Опять, с правом разблокирования по справке о болезни/смерти близкого родственника или по подаче иска в суд? и по ...100 грн./день?
Уже хранили деньги в сберкассе/банках, с получением в итоге ЕСЛИ НЕ 0, то существенно меньше, чем было бы пребывая на "зеленом заборе".
3 роки в армії голобородька головного мозку не вивело
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