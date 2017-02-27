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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:42
Yuri_61 написав:
в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0
навіщо?
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:56
Игорь Алексеевич написав: Victor8 написав:
Да и в "замораживании вкладов населения" в Украине сейчас нет острой необходимости.
Эта ситуация может изменится и через 5мин. раша может бахнуть и тогда всё может поменяться.
а ще астероїд може впасти... окрім самої події є ще вірогідність, що це настане...
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:04
Yuri_61 написав: alex lem написав:
Сміхуєчками не поспішав зраня і купив па 41,49. Най будЕ.
Смішно буде як ще нижче спустять.
задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0
не треба ускладнювати, якщо є просте пояснення. подорожчання долару до 42 очікували. й щоб це було не стрімко, то якраз поточне подорожчання укладається в цю схему.
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:05
Yuri_61 написав:
буде па37,40
ще мене згадаєте
і будете передо мною вибачатися за образи в мою сторону за мій прогноз па37,
задум пана Пишного була такий, імхо: усі очікували зростання долара на НР.
А він вирішив набагато раніше підняти курс долара, а тепер в дійсності буде навпаки: десь в кінці січня 2025 року на початку лютого долар буде вже па 39,0 а до кінця квітня 2025 року буде па37.40
але, курс па 42 повернеться все одно, але коли цього захоче він
вибачатися передімною, мої кривдники, будете всі разом, не по черзі, на це в мене немає бажання
Безсумнівно так і буде
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 19:07
Листопад став для США найактивнішим місяцем притоку інвестицій з 2000 року
Інвестори вклали майже 140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Трампа розпочне масштабні скорочення податків і реформи, які стануть благом для Америки.
Про це пише Financial Times.
Американські фонди акцій зафіксували приплив 139,5 млрд дол з моменту перемоги Трампа 5 листопада.
Ажіотажний попит на акції зробив листопад найактивнішим місяцем з точки зору притоку інвестицій за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року.
Індекс S&P 500, головний фондовий барометр Уолл-стріт, виріс на 5,3% з дня виборів, довівши свій ріст за цей рік до 28%.
Менші компанії, які вважаються більш чутливими до коливань в економіці, показали ще кращі результати після виборів, а індекс Russell 2000 минулого тижня досяг рекордного рівня вперше за три роки.
Трамп планує укомплектувати свою адміністрацію фінансистами, включаючи інвестора Скотта Бессента на посаді міністра фінансів і крипто-ентузіаста Пола Аткінса на посаді голови Комісії з цінних паперів і бірж.
Новообраний президент також пообіцяв, що його уряд буде прагнути скоротити регулювання і податки в рамках програми, спрямованої на стимулювання зростання.
Фонди, які інвестують у ринки, що розвиваються, зазнали чистого відтоку коштів у розмірі 8 млрд дол після виборів, у тому числі близько 4 млрд дол з фондів, орієнтованих на Китай. Фонди, що інвестують у Західну Європу, втратили близько 14 млрд дол, а фонди, орієнтовані на Японію, - близько 6 млрд дол.
п.с. модери заберіть алканавта з форуму-гидко хуєту читати... на поважному колись... форумі
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Додано: Суб 07 гру, 2024 19:44
Миша-клиент написав: Успіх написав:
І давайте будемо чесними - на депо, як правило, кладуть ЗАЙВІ кошти!
То що такого поганого буде в тому, що ви всі поклали свої ЗАЙВІ кошти на 6-12міс. на депо, а держава добровільно-примусово за вас ваші ЗАЙВІ кошти заморозить на 2-3роки?
И валюта, купленная на депозит с учетом ограничений НБУ?
И "грошове забезпечення", временно "зависшее" на счете в/служащего?
И деньги, лежащие в банке для положительной кредитной истории, финмона (под покупку "хатынки") или для получения визы, напр., в Британию?
Опять, с правом разблокирования по справке о болезни/смерти близкого родственника или по подаче иска в суд? и по ...100 грн./день?
Уже хранили деньги в сберкассе/банках, с получением в итоге ЕСЛИ НЕ 0, то существенно меньше, чем было бы пребывая на "зеленом заборе".
3 роки в армії голобородька головного мозку не вивело
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Додано: Суб 07 гру, 2024 20:30
яка ситуація з валютою в листопаді?
насправді, нічого значного. інтервенції НБУ склали лише 2,7 ярди дол, 130 млн дол на день в середньому проти 150 млн дол в попередні два місяці.
таке зменшення виникло завдяки тому, що скоротився дефіцит валюти по операціям клієнтів банків на 20 млн дол на день, до 40 млн дол, за рахунок збільшення продажу валюти на ці 20 млн дол - до 255 млн дол на день. населення купувало валюту на тому ж самому рівні, й купило в листопаді 1,2 ярди дол.
тобто якихось підстав для такого зростання курсу не було, що як на мене, підкреслює, що це задумка НБУ.
й цей тиждень в грудні вже пройшов за стандартною схемою - понеділок-вівторок зростання, потім до п'ятниці - падіння. до того ж надто стрімке, я очікував, що менше 41,5 не буде. за рахунок, що інтервенції на цьому тижні склали 785 млн дол - таких високих тижневих показників давно вже не було.
оперативного фінансового звіту за листопад ще немає...
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Shaman
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Додано: Суб 07 гру, 2024 20:46
Shaman написав:
яка ситуація з валютою в листопаді?
насправді, нічого значного. інтервенції НБУ склали лише 2,7
ярди дол, 130
млн дол на день в середньому проти 150
млн дол в попередні два місяці.
таке зменшення виникло завдяки тому, що скоротився дефіцит валюти по операціям клієнтів банків на 20
млн дол на день, до 40
млн дол, за рахунок збільшення продажу валюти на ці 20
млн дол - до 255
млн дол на день. населення купувало валюту на тому ж самому рівні, й купило в листопаді 1,2
ярди дол.
тобто якихось підстав для такого зростання курсу не було, що як на мене, підкреслює, що це задумка НБУ.
й цей тиждень в грудні вже пройшов за стандартною схемою - понеділок-вівторок зростання, потім до п'ятниці - падіння. до того ж надто стрімке, я очікував, що менше 41,5 не буде. за рахунок, що інтервенції на цьому тижні склали 785
млн дол - таких високих тижневих показників давно вже не було.
оперативного фінансового звіту за листопад ще немає...
Стабільна. Є. Але не у всіх
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:44
Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.
Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.
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Панам на гривнокаруселі - призадуматься
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Додано: Нед 08 гру, 2024 17:12
Moneta написав:
Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.
Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.
----
Панам на гривнокаруселі - призадуматься
кацапам потрібно напрягтися - як падає валюта в диктатурах
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Shaman
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