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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 гру, 2024 17:18
Moneta написав:
Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.
Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.
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Панам на гривнокаруселі - призадуматься
О принятии Сирии в зону гривны?
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moveton
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