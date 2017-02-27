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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11712117131171411715
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:18

  Moneta написав:Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.

Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.

----

Панам на гривнокаруселі - призадуматься :wink:

О принятии Сирии в зону гривны?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:13

  Moneta написав:Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.

Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.

----

Панам на гривнокаруселі - призадуматься :wink:


тонко намекаете что у нас также рухнет центральная власть?
tester7336
 
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