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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 гру, 2024 23:13
Moneta написав:
Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.
Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.
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Панам на гривнокаруселі - призадуматься
тонко намекаете что у нас также рухнет центральная власть?
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tester7336
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Додано: Пон 09 гру, 2024 04:07
Shaman написав:
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
Ви впевнені? Якщо кредити брали у валюті, то знецінення гривні з цієї точки зору навпаки не вигідне.
У будь-якому випадку ще багато невідомих умов для створення достовірних прогнозів. Наприклад, коли і яким буде закінчення війни, чи вибачать частину кредитів, чи дадуть ще грошей, чи будуть репарації, якою буде підтримка України щодо відновлення, тощо.
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liteon
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