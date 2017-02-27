RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11712117131171411715
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 23:13

  Moneta написав:Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.

Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.

----

Панам на гривнокаруселі - призадуматься :wink:


тонко намекаете что у нас также рухнет центральная власть?
tester7336
 
Повідомлень: 682
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 04:07

  Shaman написав:ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.

Ви впевнені? Якщо кредити брали у валюті, то знецінення гривні з цієї точки зору навпаки не вигідне.
У будь-якому випадку ще багато невідомих умов для створення достовірних прогнозів. Наприклад, коли і яким буде закінчення війни, чи вибачать частину кредитів, чи дадуть ще грошей, чи будуть репарації, якою буде підтримка України щодо відновлення, тощо.
liteon
 
Повідомлень: 290
З нами з: 22.04.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11712117131171411715
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3492, 3493, 3494
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34930 37224519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2024 04:51
spacemachine
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 203, 204, 205
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2040 13341494
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2024 00:41
BeneFuckTor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23248357
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13158)
09.12.2024 02:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.