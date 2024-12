А ось і гарна новина:

США дає 20 млрд $ по свому зобовʼязанню по G7.



🏦 По факту це буде гроші від Federal Financing Bank / USAID і забезпечуються гарантією АМР США відповідно до договору гарантії та погашення позики (Loan and Repayment Agreement).



💰 Гроші підуть через Фонд

фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для

інвестування у зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in

Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим Банком.



🗓️ Кредит на 40 років, але покриватися він буде за рахунок доходів від російських заморожених активів.



👍І як писав вже, тут специфіка управління FIF фонду Світового банку така, що вже далі вони розпоряджаються грошима. Тобто політичні зміни у Штатах не мають нас зачіпати.