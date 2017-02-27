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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 гру, 2024 23:13
Moneta написав:
Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.
Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.
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Панам на гривнокаруселі - призадуматься
тонко намекаете что у нас также рухнет центральная власть?
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Додано: Пон 09 гру, 2024 04:07
Shaman написав:
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
Ви впевнені? Якщо кредити брали у валюті, то знецінення гривні з цієї точки зору навпаки не вигідне.
У будь-якому випадку ще багато невідомих умов для створення достовірних прогнозів. Наприклад, коли і яким буде закінчення війни, чи вибачать частину кредитів, чи дадуть ще грошей, чи будуть репарації, якою буде підтримка України щодо відновлення, тощо.
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liteon
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Додано: Пон 09 гру, 2024 11:31
liteon написав: Shaman написав:
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
Ви впевнені? Якщо кредити брали у валюті, то знецінення гривні з цієї точки зору навпаки не вигідне.
У будь-якому випадку ще багато невідомих умов для створення достовірних прогнозів. Наприклад, коли і яким буде закінчення війни, чи вибачать частину кредитів, чи дадуть ще грошей, чи будуть репарації, якою буде підтримка України щодо відновлення, тощо.
але все це фактори, який буде подальший девал - сильний чи не дуже. факторів ревалу не вбачається.
чи ви про варіант, що нас засиплять грошима після війни? але навіть в цьому випадку курс долару буде залежати від дій НБУ, а необхідності ревальвувати гривні немає. я розумію, що ця думка не популярна на форумі (бо багато хто хоче отримувати відсотки в гривні, а потім конвертувати в долари по стабільному курсу) - але слабка власна валюта більш корисна для розвитку держави
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Shaman
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Додано: Пон 09 гру, 2024 12:12
Shaman написав:
... але слабка власна валюта більш корисна для розвитку держави
Скорее, НЕ слабая валюта полезнее, а наличие НЕБОЛЬШОЙ (до 10%) инфляции.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 12:19
Ярослав Железняк
А ось і гарна новина:
США дає 20 млрд $ по свому зобовʼязанню по G7.
🏦 По факту це буде гроші від Federal Financing Bank / USAID і забезпечуються гарантією АМР США відповідно до договору гарантії та погашення позики (Loan and Repayment Agreement).
💰 Гроші підуть через Фонд
фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для
інвестування у зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in
Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим Банком.
🗓️ Кредит на 40 років, але покриватися він буде за рахунок доходів від російських заморожених активів.
👍І як писав вже, тут специфіка управління FIF фонду Світового банку така, що вже далі вони розпоряджаються грошима. Тобто політичні зміни у Штатах не мають нас зачіпати.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 16:03
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Ірина_
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Додано: Пон 09 гру, 2024 17:06
По курсу гривны к доллару США - "идем в коридоре МВФ"
Других ориентиров пока не видно...
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