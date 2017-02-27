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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 гру, 2024 23:13
Moneta написав:
Сирийский фунт рухнул до 27 000 фунтов за один доллар США.
Две недели назад 1 доллар равнялся приблизительно 2,512 сирийским фунтам.
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Панам на гривнокаруселі - призадуматься
тонко намекаете что у нас также рухнет центральная власть?
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Додано: Пон 09 гру, 2024 04:07
Shaman написав:
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
Ви впевнені? Якщо кредити брали у валюті, то знецінення гривні з цієї точки зору навпаки не вигідне.
У будь-якому випадку ще багато невідомих умов для створення достовірних прогнозів. Наприклад, коли і яким буде закінчення війни, чи вибачать частину кредитів, чи дадуть ще грошей, чи будуть репарації, якою буде підтримка України щодо відновлення, тощо.
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liteon
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Додано: Пон 09 гру, 2024 11:31
liteon написав: Shaman написав:
ні 37, ні 39 не буде. причин багато. якщо коротко, то ми балансуємо дефіцит зовнішньої торгівлю за рахунок кредитів. й потенційна потреба повертати кредити колись може дуже стрімко обвалити гривню. тому укріплювати гривню немає ніякого сенсу - хоча технічна можливість є.
Ви впевнені? Якщо кредити брали у валюті, то знецінення гривні з цієї точки зору навпаки не вигідне.
У будь-якому випадку ще багато невідомих умов для створення достовірних прогнозів. Наприклад, коли і яким буде закінчення війни, чи вибачать частину кредитів, чи дадуть ще грошей, чи будуть репарації, якою буде підтримка України щодо відновлення, тощо.
але все це фактори, який буде подальший девал - сильний чи не дуже. факторів ревалу не вбачається.
чи ви про варіант, що нас засиплять грошима після війни? але навіть в цьому випадку курс долару буде залежати від дій НБУ, а необхідності ревальвувати гривні немає. я розумію, що ця думка не популярна на форумі (бо багато хто хоче отримувати відсотки в гривні, а потім конвертувати в долари по стабільному курсу) - але слабка власна валюта більш корисна для розвитку держави
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Shaman
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Додано: Пон 09 гру, 2024 12:12
Shaman написав:
... але слабка власна валюта більш корисна для розвитку держави
Скорее, НЕ слабая валюта полезнее, а наличие НЕБОЛЬШОЙ (до 10%) инфляции.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 12:19
Ярослав Железняк
А ось і гарна новина:
США дає 20 млрд $ по свому зобовʼязанню по G7.
🏦 По факту це буде гроші від Federal Financing Bank / USAID і забезпечуються гарантією АМР США відповідно до договору гарантії та погашення позики (Loan and Repayment Agreement).
💰 Гроші підуть через Фонд
фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для
інвестування у зміцнення України (Facilitation of Resources to Invest in
Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснованого Світовим Банком.
🗓️ Кредит на 40 років, але покриватися він буде за рахунок доходів від російських заморожених активів.
👍І як писав вже, тут специфіка управління FIF фонду Світового банку така, що вже далі вони розпоряджаються грошима. Тобто політичні зміни у Штатах не мають нас зачіпати.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 16:03
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Ірина_
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Додано: Пон 09 гру, 2024 17:06
По курсу гривны к доллару США - "идем в коридоре МВФ"
Других ориентиров пока не видно...
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Додано: Пон 09 гру, 2024 19:43
Ірина_ написав:Ярослав Железняк
А ось і гарна новина:
США дає 20 млрд $ по свому зобовʼязанню по G7.
НБУ керує курсом, як захоче, не оглядуючись на транші, тому від цієї інформації немає користі, напревеликий жаль.
Пишний вже казав, що головна мета регулятора не надавати привілеїв нікому (ні експортерам ні імпортерам, ні спекулянтам ні пересічним). Тому в таких умовах вгадати курс долара, опираючись на економічні та фінансові знання - даремна справа.
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Yuri_61
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Додано: Пон 09 гру, 2024 20:20
Yuri_61 написав: Ірина_ написав:Ярослав Железняк
А ось і гарна новина:
США дає 20 млрд $ по свому зобовʼязанню по G7.
НБУ керує курсом, як захоче, не оглядуючись на транші, тому від цієї інформації немає користі, напревеликий жаль.
Пишний вже казав, що головна мета регулятора не надавати привілеїв нікому (ні експортерам ні імпортерам, ні спекулянтам ні пересічним). Тому в таких умовах вгадати курс долара, опираючись на економічні та фінансові знання - даремна справа
.
тому ви пробуєте - стеля, кавова гуща, пейотль - що ще?
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Shaman
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Додано: Пон 09 гру, 2024 20:29
Пишний це ніхто. Так, рядовий розкрадач соціалістичного майна - як був при Януковичі, так і залишився. Завтра Трамп встане не з тої ноги і він буде там же де і попередник. Ніякої суб*єктності в цих хапуг нема і не треба тут шось гадати.
На курс впливає оце:
«У листопаді Україна отримала $6,5 млрд іноземного бюджетного фінансування. До бюджету надійшло:
$4,8 млрд 一 кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі $1,6 млрд;
$1,35 млрд 一 грант від США;
$235 млн 一 пільгове фінансування від Японії;
$100 млн 一 позика від Республіки Корея;
€10,8 млн євро 一 грант від Норвегії.
Ще раз перегляньте цифри. Перші 2 - курсоутворюючі, інші іміджеві. Тож вам Трампа треба заклинати, а не якихось клоунів. А він щось не дуже до них благосклонний.
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