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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:14
Moneta написав:
...
На курс впливає оце:«У листопаді Україна отримала $6,5 млрд іноземного бюджетного фінансування. До бюджету надійшло:
$4,8 млрд 一 кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі $1,6 млрд;
$1,35 млрд 一 грант від США;
$235 млн 一 пільгове фінансування від Японії;
$100 млн 一 позика від Республіки Корея;
€10,8 млн євро 一 грант від Норвегії.
Ще раз перегляньте цифри. Перші 2 - курсоутворюючі, інші іміджеві. Тож вам Трампа треба заклинати, а не якихось клоунів. А він щось не дуже до них благосклонний.
Да и то, часть денег - получаем формально-номинально, для погашения процентов по ранее полученным (валютным) кредитам!
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:40
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
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Amat
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:48
Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
а які підстави для просідання?..
тут дехто навпаки чекає, коли курс вжух - але таких підстав теж поки що немає.
тому плавно рухаємося вперед й трошки вгору, коридор коливань 30-40 коп на тиждень
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:56
Shaman написав: Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
а які підстави для просідання?..
тут дехто навпаки чекає, коли курс вжух - але таких підстав теж поки що немає.
тому плавно рухаємося вперед й трошки вгору, коридор коливань 30-40 коп на тиждень
В наших реаліях жодні підстави не можуть бути об'єктивними
Тому і апитую, чи є ще хтось, чи я один такий "ждун" ?
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