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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:14
Moneta написав:
...
На курс впливає оце:«У листопаді Україна отримала $6,5 млрд іноземного бюджетного фінансування. До бюджету надійшло:
$4,8 млрд 一 кредит від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від Сполучених Штатів у розмірі $1,6 млрд;
$1,35 млрд 一 грант від США;
$235 млн 一 пільгове фінансування від Японії;
$100 млн 一 позика від Республіки Корея;
€10,8 млн євро 一 грант від Норвегії.
Ще раз перегляньте цифри. Перші 2 - курсоутворюючі, інші іміджеві. Тож вам Трампа треба заклинати, а не якихось клоунів. А він щось не дуже до них благосклонний.
Да и то, часть денег - получаем формально-номинально, для погашения процентов по ранее полученным (валютным) кредитам!
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:40
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
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Amat
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:48
Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
а які підстави для просідання?..
тут дехто навпаки чекає, коли курс вжух - але таких підстав теж поки що немає.
тому плавно рухаємося вперед й трошки вгору, коридор коливань 30-40 коп на тиждень
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Shaman
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:56
Shaman написав: Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
а які підстави для просідання?..
тут дехто навпаки чекає, коли курс вжух - але таких підстав теж поки що немає.
тому плавно рухаємося вперед й трошки вгору, коридор коливань 30-40 коп на тиждень
В наших реаліях жодні підстави не можуть бути об'єктивними
Тому і апитую, чи є ще хтось, чи я один такий "ждун" ?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:36
Amat написав: Shaman написав: Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
а які підстави для просідання?..
тут дехто навпаки чекає, коли курс вжух - але таких підстав теж поки що немає.
тому плавно рухаємося вперед й трошки вгору, коридор коливань 30-40 коп на тиждень
В наших реаліях жодні підстави не можуть бути об'єктивними
Тому і апитую, чи є ще хтось, чи я один такий "ждун" ?
в такому сенсі - є один, що чекає на 37-39
а так здається більшість конвертує не чекаючи - хоча може хтось просто не признається, й все одно перекладає депо чи ОВДП
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Додано: Вів 10 гру, 2024 14:42
Shaman
ожидают, очередь к окошку
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Соискатель
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:09
Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
А для чего конверт.?. Всегда вопрос... Положить у.е в подушку потом? Если собирать у.е. постепенно на какую то покупку, предпол. недвижимость, то покупайте у.е. когда есть грн и не ждите лучших курсов. У вас что в сундуке млн.грн.? Думаю 10+ баксов или 10- баксов, не сыграют особой роли при курсах.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:24
Игорь Алексеевич написав: Amat написав:
Всім привіт!
Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?
А для чего конверт.?. Всегда вопрос... Положить у.е в подушку потом? Если собирать у.е. постепенно на какую то покупку, предпол. недвижимость, то покупайте у.е. когда есть грн и не ждите лучших курсов. У вас что в сундуке млн.грн.? Думаю 10+ баксов или 10- баксов, не сыграют особой роли.
Пане Ігоре Олексійовичу, дозволю собі нагадати Вам, що це тема "валютний ринок"... Вся суть якого була в "зловити момент та вчасно вдягнути кєди"...
Зрозуміло, що стратегічно треба купувати бакси.
Тактично. в поточному стані також
А от операційно, не зважаючи на "ручне керування" всеж таки можна спробувати погратись.
Тим паче, що останні кілька років, коливання (відкати) таки були кожно року...
Стосовно сумм скажу вам так. Я мав відкупитись ще по 38,5 але часу не було.
Тепер плавно підходимо до 42. Як наслідок я втрачаю 10%. Ок, сам винен.
Але ж є надія на відкат і тоді я може втрачу лише 5-7%
P.S. Хіба мільйон гривень в наш час то багато ? Я пам'ятаю ще часи, коли тут люди гралися "на качелях" від 50к у.е. І казали, що менша сума не має сенсу... бо клопітно (-:
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:28
Підсумовуючи, я так розумію ніхто вже в гривні не сидить, принаймні на форумі.
Ну якщо навіть тут "ентузіазм гривневий" скінчився, значить точно якийсь відкат буде... (-:
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Додано: Вів 10 гру, 2024 15:56
Amat написав:
P.S. Хіба мільйон гривень в наш час то багато ? Я пам'ятаю ще часи, коли тут люди гралися "на качелях" від 50к у.е. І казали, що менша сума не має сенсу... бо клопітно (-:
Игра тогда и игра сегодня... ? Недавно играли не плохо и в карусель. А именно сегодня уже держать и в банках страшно из за непредск.фина. Поэтому и писал, если собирать на покупку которая требует у.е.,,то покупать в тот же день как появилась грн. А если для игр, то держать грн в банках стрёмно, можно потом вовремя не снять. Играть на курсах, то думаю тема стала не актуальной.
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Игорь Алексеевич
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