С теми темпами, с которыми дорожают продукты питания - у многих просто не за что будет покупать валюту вообще.
Даже 100 долларов в месяц, как раньше покупали...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:17
С теми темпами, с которыми дорожают продукты питания - у многих просто не за что будет покупать валюту вообще.
Даже 100 долларов в месяц, как раньше покупали...
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:18
Смотря что называть сидением в гривне. Вопрос звучал конкретно про ожидание с гривной, видимо, на текущем счету ревала в январе-феврале, чтобы тогда прикупить другую валюту. В таком узком смысле скорее всего правда.
В смысле таки будет ревал потому, что все сидят без гривны и самое время побрить набравших доларов?
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