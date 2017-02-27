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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11714117151171611717
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:17

С теми темпами, с которыми дорожают продукты питания - у многих просто не за что будет покупать валюту вообще.
Даже 100 долларов в месяц, как раньше покупали...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:18

  Amat написав:Підсумовуючи, я так розумію ніхто вже в гривні не сидить, принаймні на форумі.

Смотря что называть сидением в гривне. Вопрос звучал конкретно про ожидание с гривной, видимо, на текущем счету ревала в январе-феврале, чтобы тогда прикупить другую валюту. В таком узком смысле скорее всего правда.

  Amat написав:Ну якщо навіть тут "ентузіазм гривневий" скінчився, значить точно якийсь відкат буде... (-:

В смысле таки будет ревал потому, что все сидят без гривны и самое время побрить набравших доларов? :wink:
moveton
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