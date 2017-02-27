С теми темпами, с которыми дорожают продукты питания - у многих просто не за что будет покупать валюту вообще.
Даже 100 долларов в месяц, как раньше покупали...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:17
С теми темпами, с которыми дорожают продукты питания - у многих просто не за что будет покупать валюту вообще.
Даже 100 долларов в месяц, как раньше покупали...
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:18
Смотря что называть сидением в гривне. Вопрос звучал конкретно про ожидание с гривной, видимо, на текущем счету ревала в январе-феврале, чтобы тогда прикупить другую валюту. В таком узком смысле скорее всего правда.
В смысле таки будет ревал потому, что все сидят без гривны и самое время побрить набравших доларов?
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:16
ну ви вже не прибідняйтеся . навіть між 38.5 і 42 не 10%, а лише трохи більше 9% (9.1, якщо точніше). крім того, по банкам в онлайн обміні є і по 41.8 і навіть менше, що знижує втрати до десь 8,6%. і ще крім того, з моменту крайніх 38,5 пройшло вже місяців 7-8, то навіть на самому хреновому депо (не лежали ж вони у вас під подушкою) ви мали б мати за цей час 3,5% чистими (а можливо і більше). тобто %% втрат у вас на моменті біля 5%, а можливо і менше так що у допустиму вами межу вкладаєтеся.
правда, це поки що. як буде далі, то питання....
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