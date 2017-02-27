Додано: Вів 10 гру, 2024 22:28

Что сделала так называемая украиская элита, что бы гривна стала свободно конвертируемой валютой?Что сделала она, что бы в Украине не было кумовства, коррупции, злоупотребления властью?Создан только привелигированный социальный класс (судьи, прокуроры, таможенники, пограничники, налоговики, банкиры и т.д.) с космическими зарплатами и пенсиями.Почему то меня в школе не учили, что так классно быть прокурором, таможенником, судьёй. Да и родители меня не надоумели.Я даже не подозревал о таких "хлебных" профессиях.В школах мозги школьников высушивали интегралами с косинусами и дифференциалами и продолжают это делать поныне , а не учили и не учат жить богато.Впаривали, что инженером, учителем, рабочим классно и почётно бытьНаше общество прогнившее: сын или дочь прокурора будут прокурорами, дети судьи будут судьями, сын генерала будет гарантировано генералом.Чем не сословное общество?В среду судей, прокуроров, таможенников "чужого" не пустят.