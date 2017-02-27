С теми темпами, с которыми дорожают продукты питания - у многих просто не за что будет покупать валюту вообще.
Даже 100 долларов в месяц, как раньше покупали...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:17
С теми темпами, с которыми дорожают продукты питания - у многих просто не за что будет покупать валюту вообще.
Даже 100 долларов в месяц, как раньше покупали...
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:18
Смотря что называть сидением в гривне. Вопрос звучал конкретно про ожидание с гривной, видимо, на текущем счету ревала в январе-феврале, чтобы тогда прикупить другую валюту. В таком узком смысле скорее всего правда.
В смысле таки будет ревал потому, что все сидят без гривны и самое время побрить набравших доларов?
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:16
ну ви вже не прибідняйтеся . навіть між 38.5 і 42 не 10%, а лише трохи більше 9% (9.1, якщо точніше). крім того, по банкам в онлайн обміні є і по 41.8 і навіть менше, що знижує втрати до десь 8,6%. і ще крім того, з моменту крайніх 38,5 пройшло вже місяців 7-8, то навіть на самому хреновому депо (не лежали ж вони у вас під подушкою) ви мали б мати за цей час 3,5% чистими (а можливо і більше). тобто %% втрат у вас на моменті біля 5%, а можливо і менше так що у допустиму вами межу вкладаєтеся.
правда, це поки що. як буде далі, то питання....
Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46
Додано: Вів 10 гру, 2024 22:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Что сделала так называемая украиская элита, что бы гривна стала свободно конвертируемой валютой?
Что сделала она, что бы в Украине не было кумовства, коррупции, злоупотребления властью?
Создан только привелигированный социальный класс (судьи, прокуроры, таможенники, пограничники, налоговики, банкиры и т.д.) с космическими зарплатами и пенсиями.
Почему то меня в школе не учили, что так классно быть прокурором, таможенником, судьёй. Да и родители меня не надоумели.
Я даже не подозревал о таких "хлебных" профессиях.
В школах мозги школьников высушивали интегралами с косинусами и дифференциалами и продолжают это делать поныне , а не учили и не учат жить богато.
Впаривали, что инженером, учителем, рабочим классно и почётно быть
Наше общество прогнившее: сын или дочь прокурора будут прокурорами, дети судьи будут судьями, сын генерала будет гарантировано генералом.
Чем не сословное общество?
В среду судей, прокуроров, таможенников "чужого" не пустят.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 10 гру, 2024 22:59, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 10 гру, 2024 22:38
Ситуация знакома (реплика на последующие комменты).
Мое мнение (хотя на скачке в январе 2022 я и прогадал): резкого обвала - НЕ будет, поэтому часть - можно и оставить в грн., рассчитывая откупиться ЕСЛИ и не на отскоке после расходования топлива от бюджетных выплат в декабре этого года, ТО в зелень (старого образца, которая дешевле) или в другую валюту ЕСЛИ та подешевеет на тот час.
Додано: Вів 10 гру, 2024 22:44
Додано: Вів 10 гру, 2024 23:31
Это у вас рефлексия, потому что не видите пути.
На самом деле, таможенником, судьей можно жить хорошо, но недолго)
В смысле, такое государство просуществует недолго.
Все успешные государства - это свод законов, перераспределяющие материальные блага в пользу стратегически значимых для развития отраслей в ущерб олигархам.
Из этой же оперы нетерпимость к коррупции.
Сама по себе демократическая модель правления в кризисе лет 100, как и чистый капитализм.
Как раз с великой депрессии.
А сушить мозг интегралами надо.
В любой развитой стране, которая решила в одно время быть такой, инженер получает больше таможенника, ибо коррупция несовместима с эффективной/развитой страной
Додано: Вів 10 гру, 2024 23:35
Додано: Вів 10 гру, 2024 23:45
Пришла сег. на приват 1000грн. от ЗЕ. Спасибо нашему спасителю))
Погасил за тепло, а то ещё передумают погашать коммун.усл.
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