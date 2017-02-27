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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11715117161171711718>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:18

  Amat написав:Підсумовуючи, я так розумію ніхто вже в гривні не сидить, принаймні на форумі.

Смотря что называть сидением в гривне. Вопрос звучал конкретно про ожидание с гривной, видимо, на текущем счету ревала в январе-феврале, чтобы тогда прикупить другую валюту. В таком узком смысле скорее всего правда.

  Amat написав:Ну якщо навіть тут "ентузіазм гривневий" скінчився, значить точно якийсь відкат буде... (-:

В смысле таки будет ревал потому, что все сидят без гривны и самое время побрить набравших доларов? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:16

  Amat написав:Пане Ігоре Олексійовичу, дозволю собі нагадати Вам, що це тема "валютний ринок"... Вся суть якого була в "зловити момент та вчасно вдягнути кєди"...

Зрозуміло, що стратегічно треба купувати бакси.
Тактично. в поточному стані також
А от операційно, не зважаючи на "ручне керування" всеж таки можна спробувати погратись.
Тим паче, що останні кілька років, коливання (відкати) таки були кожно року...

Стосовно сумм скажу вам так. Я мав відкупитись ще по 38,5 але часу не було.
Тепер плавно підходимо до 42. Як наслідок я втрачаю 10%. Ок, сам винен.
Але ж є надія на відкат і тоді я може втрачу лише 5-7%

P.S. Хіба мільйон гривень в наш час то багато ? Я пам'ятаю ще часи, коли тут люди гралися "на качелях" від 50к у.е. І казали, що менша сума не має сенсу... бо клопітно (-:


ну ви вже не прибідняйтеся :D . навіть між 38.5 і 42 не 10%, а лише трохи більше 9% (9.1, якщо точніше). крім того, по банкам в онлайн обміні є і по 41.8 і навіть менше, що знижує втрати до десь 8,6%. і ще крім того, з моменту крайніх 38,5 пройшло вже місяців 7-8, то навіть на самому хреновому депо (не лежали ж вони у вас під подушкою) ви мали б мати за цей час 3,5% чистими (а можливо і більше). тобто %% втрат у вас на моменті біля 5%, а можливо і менше так що у допустиму вами межу вкладаєтеся. :wink:
правда, це поки що. як буде далі, то питання....
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46

  Amat написав:
Але ж є надія на відкат

P.S. Хіба мільйон
менша сума не має сенсу...

відкат? - який? пишний?
чи САМОМУ Андрію Є. ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:38

  Amat написав:Всім привіт!

Хто має гривню, коли плануєте конвертуватись ?
Хтось свідомо чекає на січень-лютий, що може курс просяде ?


Ситуация знакома (реплика на последующие комменты).
Мое мнение (хотя на скачке в январе 2022 я и прогадал): резкого обвала - НЕ будет, поэтому часть - можно и оставить в грн., рассчитывая откупиться ЕСЛИ и не на отскоке после расходования топлива от бюджетных выплат в декабре этого года, ТО в зелень (старого образца, которая дешевле) или в другую валюту ЕСЛИ та подешевеет на тот час.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:44

  Миша-клиент написав: ТО в зелень (старого образца, которая дешевле) или в другую валюту ЕСЛИ та подешевеет на тот час.


и чтобудете с мотлохом этим делать
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:31

  Yuri_61 написав:Что сделала так называемая украиская элита, что бы гривна стала свободно конвертируемой валютой?
Что сделала она, что бы в Украине не было кумовства, коррупции, злоупотребления властью?
Создан только привелигированный социальный класс (судьи, прокуроры, таможенники, пограничники, налоговики, банкиры и т.д.) с космическими зарплатами и пенсиями.
Почему то меня в школе не учили, что так классно быть прокурором, таможенником, судьёй. Да и родители меня не надоумели.
Я даже не подозревал о таких "хлебных" профессиях.
В школах мозги школьников высушивали интегралами с косинусами и дифференциалами и продолжают это делать поныне , а не учили и не учат жить богато.
Впаривали, что инженером, учителем, рабочим классно и почётно быть :lol:
Наше общество прогнившее: сын или дочь прокурора будут прокурорами, дети судьи будут судьями, сын генерала будет гарантировано генералом.
Чем не сословное общество?
В среду судей, прокуроров, таможенников "чужого" не пустят.

Это у вас рефлексия, потому что не видите пути.
На самом деле, таможенником, судьей можно жить хорошо, но недолго)
В смысле, такое государство просуществует недолго.
Все успешные государства - это свод законов, перераспределяющие материальные блага в пользу стратегически значимых для развития отраслей в ущерб олигархам.
Из этой же оперы нетерпимость к коррупции.
Сама по себе демократическая модель правления в кризисе лет 100, как и чистый капитализм.
Как раз с великой депрессии.
А сушить мозг интегралами надо.
В любой развитой стране, которая решила в одно время быть такой, инженер получает больше таможенника, ибо коррупция несовместима с эффективной/развитой страной
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:35

  Yuri_61 написав:
  Миша-клиент написав: ТО в зелень (старого образца, которая дешевле) или в другую валюту ЕСЛИ та подешевеет на тот час.


и чтобудете с мотлохом этим делать
Можно у турков сейчас спросить. Там даже банки их не принимают, везде ответ - фальш.. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:45

Пришла сег. на приват 1000грн. от ЗЕ.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 11 гру, 2024 00:12, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:53

Депозити втратять свою популярність

Найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно. Інфляція може перевищити 10%, і прибутковість банківських вкладів перестане покривати зростання цін.

Про це написала членкиня Податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна в Telegram.

Крім того, за її словами, через підняття військового збору з відсотків за депозитами доведеться сплатити вже не 19,5, а 23% податків.
«Станом на 2 грудня 2024 року середня ставка за найпоширенішим видом депозиту — строковим на 1 рік — 12,12%», — зазначила Южаніна.
Вона навела приклад: якщо розмістити на депозит 100 тис. гривень строком на 1 рік, то нараховані відсотки (доходи) становитимуть 12 120 грн. У перерахунку на нинішній рівень інфляції 9,7% — 10 944 грн. Профіт після оподаткування — 8 427 грн.

«Тобто за рік 100 000 знеціняться до 90 300 грн, плюс профіт від депозиту 8427 грн. Отримаємо 98 727 грн умовної вартості», — пояснила депутатка.
Тому, як зазначає Южаніна, викликає сумнів твердження щодо зростання коштів на гривневих депозитах.
«Тим паче, 35,8% від загальної суми вкладів фізичних осіб та ФОП розміщено саме в іноземній валюті — 476,7 млрд грн в еквіваленті із 1 331,6 млрд грн», — підсумувала вона.

https://businessua.com/banki/101941depo ... rnist.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:23

  Yuri_61 написав:
  Миша-клиент написав: ТО в зелень (старого образца, которая дешевле) или в другую валюту ЕСЛИ та подешевеет на тот час.


и чтобудете с мотлохом этим делать


Границы-то откроют, НАДЕЮСЬ! Как вариант - слетать в Штаты, ЕСЛИ где-нить в Азии их не получится потратить! А евро, фунты, пр. - мотлохом НЕ считаю. : )
Миша-клиент
 
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