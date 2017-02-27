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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11715117161171711718
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:47

  Миша-клиент написав: А евро, фунты, пр. - мотлохом НЕ считаю.
от до речі, а в якому банку через аппку є можливість
напряму, а не через гривні, щоб USD - EUR мінять вигідно :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:17

Игорь Алексеевич вітаю з «покупкою» чи вірно з продажею ? :roll:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:21

  flysoulfly написав:от до речі, а в якому банку через аппку є можливість
напряму, а не через гривні, щоб USD - EUR мінять вигідно :?:

Например, известный любому карусельщику Клиринговый Дом буквально пару часов назад прислал напоминалку, что у него есть обмен по кросс-курсу и именно в приложении. И даже слова "вигiдно користуватись" в напоминалке были. Правда, кому выгодно не уточнялось, но и тут в вопросе тоже :mrgreen:

В своё время в Привате это практиковал. Вроде, и сейчас можно. Но Приват тогда (ещё в "золотое время" его негосударственности) был тот ещё жук: кросс-курс на сайте писался один, а фактический был гораздо хуже. Причём поддержка упорно утверждала, что так и надо и фактичесий курс прям такой волатильный, что определяется только в момент покупки. Правда, если попробовать провести такую сумму, которой на карте не набирается, то курс вполне себе узнавался, но кто я такой, чтобы спорить с поддержкой? Просто решил больше по такой операции с Приватом никогда не связываться.

Ну и думаю, что много ещё где. Вон, в SSA ткнулся - тоже и курс публикуется и обмен прямой без лимитов работает и курс для клиента выгоднее, чем через гривну.
moveton
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  #<1 ... 11715117161171711718
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