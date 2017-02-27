Додано: Сер 11 гру, 2024 01:21

flysoulfly написав: от до речі, а в якому банку через аппку є можливість

напряму, а не через гривні, щоб USD - EUR мінять вигідно от до речі, а в якому банку через аппку є можливістьщоб USD - EUR мінять вигідно

Например, известный любому карусельщику Клиринговый Дом буквально пару часов назад прислал напоминалку, что у него есть обмен по кросс-курсу и именно в приложении. И даже слова "вигiдно користуватись" в напоминалке были. Правда, кому выгодно не уточнялось, но и тут в вопросе тожеВ своё время в Привате это практиковал. Вроде, и сейчас можно. Но Приват тогда (ещё в "золотое время" его негосударственности) был тот ещё жук: кросс-курс на сайте писался один, а фактический был гораздо хуже. Причём поддержка упорно утверждала, что так и надо и фактичесий курс прям такой волатильный, что определяется только в момент покупки. Правда, если попробовать провести такую сумму, которой на карте не набирается, то курс вполне себе узнавался, но кто я такой, чтобы спорить с поддержкой? Просто решил больше по такой операции с Приватом никогда не связываться.Ну и думаю, что много ещё где. Вон, в SSA ткнулся - тоже и курс публикуется и обмен прямой без лимитов работает и курс для клиента выгоднее, чем через гривну.